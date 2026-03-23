Medya Etik Kurulu, dün medyada yayınlanan kayıp çocukla ilgili fotoğraf ve haberlerin, olayın çözüme ulaşmasıyla birlikte yayından kaldırılması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan kurul, dijital ortamda kalmaya devam eden bu tür içeriklerin, çocuğun yeniden travmatize olmasına ve güvenliğinin zedelenmesine yol açabileceğini belirtti.

Açıklamada, “Bu nedenle; başta medya kuruluşları olmak üzere tüm sosyal medya kullanıcılarını, ilgili fotoğraf ve içerikleri derhal kaldırmaya ve yeniden paylaşmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

-“ Medyanın gücü ve kamu yararı açısından önemini bir kez daha hatırlatan bir deneyim”

Medya Etik Kurulu, dün medyada geniş bir şekilde yayınlanan kayıp çocukla ilgili haberler sonrasında yetkili makamlar tarafından çocuğun ailesine teslim edildiğini, bu memnuniyet verici örneğin medyanın gücü ve kamu yararı açısından önemini bir kez daha hatırlatan bir deneyim olduğunu belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Medya Etik Kurulu olarak, ailesi arandığı sürede çocuğun fotoğraflarının yayınlanması önemli katkı sağlarken ailesine teslim edildikten sonra da bu haberlerin özellikle internet ortamında bulunmasının ciddi etik sorunlar yarattığının altını çizmek isteriz.

Çocuğun üstün yararı ilkesi gereği; mahremiyetinin korunması, psikolojik iyilik halinin gözetilmesi ve gelecekte karşılaşabileceği olası risklerin önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital ortamda kalmaya devam eden bu tür içerikler, çocuğun yeniden travmatize olmasına ve güvenliğinin zedelenmesine yol açabilir. Bu nedenle; başta medya kuruluşları olmak üzere tüm sosyal medya kullanıcılarını, ilgili fotoğraf ve içerikleri derhal kaldırmaya ve yeniden paylaşmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.”