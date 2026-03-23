Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, meteorolojinin can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, meteorolojik altyapının geliştirilmesi ve teknolojik yatırımların artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meteoroloji alanında görev yapan tüm çalışanların Dünya Meteoroloji Günü’nü kutladı.

Arıklı, iklim değişikliği ve artan doğal afet risklerine karşı meteorolojik gözlem ve erken uyarı sistemlerinin kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Meteoroloji hizmetleri yalnızca günlük hava tahminleriyle sınırlı olmayıp, tarımdan ulaşıma, çevre yönetiminden afet risklerinin azaltılmasına kadar geniş bir alanda stratejik önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliğinin etkilerine değinen Arıklı, bu süreçte bilimsel veriye dayalı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Arıklı, vatandaşların güvenliğini sağlamak, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak adına meteoroloji alanındaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini de vurguladı.

Arıklı, toplumun meteorolojik uyarılara duyarlılık göstermesinin önemine de dikkat çekerek, erken uyarı sistemlerinin etkin kullanılmasının hayat kurtardığını kaydetti.