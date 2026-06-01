Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, küçük esnafın ve üreticinin nefes almasını sağlayacak adımlar atılması gerekirken zamlar yapıldığı eleştirisinde bulundu.

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde yapılan zamları eleştirdi.

Elektriğe yapılan yüzde 22’lik zammı "kabul edilmez" olarak değerlendiren Serdaroğlu, yanlış enerji politikalarının, plansızlığın, liyakatsiz atamaların ve yönetim beceriksizliğinin faturasının bedelini halkın ödediğini savundu.

“Bir yandan elektriğe ve enerjiye yüksek oranlarda zam yapılırken, diğer yandan çalışanların talepleri karşısında kaynak olmadığından söz edilmektedir.” diyen Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümetini kendi eliyle yeni hayat pahalılıkları yaratmakla suçladı.

Elektriğe, enerjiye ve temel hizmetlere yapılan her zammın üretim maliyetlerini, ulaşımı, gıdayı ve yaşamın her alanını doğrudan etkilediğini vurgulayan Serdaroğlu, “Hiç kimse vatandaşın aklıyla alay etmesin. Hiç kimse başarısız yönetimin bedelini emekçilere, emeklilere, üreticilere, hayvancıya, esnafa ödetmeye kalkmasın.” ifadelerini kullandı.