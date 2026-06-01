KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli takım sporcuları Makedonya’da düzenlenen uluslararası IFBB Vücut Geliştirme Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde etti.
Büyük erkek klasik vücut geliştirme kategorisinde yarışan Hüseyin Topal kategorisinde ikinci, Büyük erkek fizik kategorisinde yarışan Özkan Özeral kategorisinde üçüncü ve Genç erkek klasik fizik kategorisinde yarışan Ion Kablan ikinci oldu.
Şampiyonada hakem olarak görev alan Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu, sonuçları “Milli takım sporcularımız elde ettikleri başarılarla bizlere büyük mutluluk yaşatmıştır” sözleriyle değerlendirdi.