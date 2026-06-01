Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Park Yenikent Projesi’nin yapımında sona yaklaşıldığını, son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından parkın çarşamba günü FOGEM 18. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Amcaoğlu, kentin önemli yaşam alanlarından biri olmaya hazırlanan Park Yenikent’in çok kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirterek, projenin çocuklar ve aileler için yeni bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Park Yenikent’in her ayrıntısının titizlikle planlandığını vurgulayan Amcaoğlu, yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, kuru havuzundan dinlenme alanlarına kadar birçok unsurun yer aldığı projenin yalnızca bir park değil, kentin sosyal yaşamına değer katacak önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Başkan Amcaoğlu, Park Yenikent’te ilk büyük organizasyonun ise 3 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek FOGEM 18. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali olacağını belirterek, dünyanın farklı ülkelerinden çocukları kentte ağırlayacak bu etkinliğe ev sahipliği yapacak olmanın kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne (KEİ), yüklenici firma Nazlı Kardeşler Construction’a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür eden Amcaoğlu, kentin yaşam kalitesini yükseltecek ve çocukların geleceğine dokunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.