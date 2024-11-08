MEK, yapılan incelemede, “TAK ve haberi yayımlayan basın kuruluşlarının hasta mahremiyetini ve gazetecilik etik ilkelerini ihlal ettiği” sonucuna vardığını belirtti.

MEK, yaptığı yazılı açıklamada, haberin TAK aracılığıyla tüm basın kurumlarına dağıtıldığı ve hasta mahremiyetini ihlal ettiğinin tespit edildiğini ifade ederek, TAK’ın “KTTB: Bir hekimin idari mevkiinde uyguladığı bir eylem veya davranışı ile ilgili bir soruşturma yetkisine sahip değiliz” başlıklı haberi, 22 Ekim 2024 tarihinde tüm abonelerine servis ettiği kaydedildi.

“TAK ve haberi yayımlayan basın kuruluşlarının bu özel sağlık bilgilerini geniş bir medya ağı üzerinden kamuya aktarması, hasta haklarının ihlaline sebebiyet vermiştir” denilen açıklamada, bu doğrultuda Medya Etik Kurulu’nun, TAK ve haberi yayımlayan diğer medya kuruluşlarını uyarma kararı aldığı ifade edildi.

MEK’ten aynı konuyla ilgili uyarı alan diğer medya kuruluşları şunlar: “arti392.com, gibriyagimedya.com, lefkehabertv.com, guncelkibris.com, halkinsesikibris.com, havadiskibris.com, kibrisgazetesi.com, kibrisligazetesi.com, kibrisgercek.com, kibrismanset.com, kibrisobjektif.com, kibrispostasi.com, meydankibris.com, topuzgazetesi.com, zimbahaber.com, zirvekibris.com, voicekibrishaber.com.”

TAK’ın konuyla ilgili notu: “Söz konusu bildirinin orijinali kaynağından isimlerle birlikte gelmiş ve haberi de o şekilde yayına verilmiştir. İsimler sehven, kasıt olmadan yayımlanmış, ancak editörlerin hatayı fark etmesiyle kısa sürede haber güncellemesi yapılmış, hasta isimleri haberden çıkarılmıştır.”