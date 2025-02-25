Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda sağlık, eğitim ve işlenen suçlarla, bunlara yönelik hükümet icraatları ele alındı.

-Rogers

Denetim göreviyle toplanan genel kurulunda bugün milletvekilleri söz alarak, güncel konuşma yapmaya devam ediyor. Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers “Temel Sağlık Üvey Evlat mı?” konulu konuşmasına, bakanların denetim gününde Meclis’te olmamasını eleştirdi. Sağlıktaki koruyucu ve önleyici politikaların önemine işaret eden Rogers, Sağlık Bakanının bol bol açılış yaptığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nın eski olduğunu kaydeden Rogers, halk sağlığını koruyarak, hastalıkları önleme veya hastalığın başında yakalanmasının önemli olduğunu söyledi. Hükümeti böyle bir gailesi olmamakla suçlayan Rogers, kanserin genç nüfusta da görülen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Ülkede kanser kayıtçılığının 2012 yılında başladığına işaret ederek, kanser teşhis yaşlarının her geçen gün düştüğünü belirten Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nın üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen tüzüklerinin yürürlüğe girmediğini anlattı. Erken tanının hayat kurtaran bir unsur olduğunu vurgulayan Rogers, yapılan mamografi sayılarını paylaştı ve mamografi yapılması gereken kadın nüfusa oranla yapılan mamografi sayısının düşük olduğunu söyledi. Rogers, hükümetin erken tanı için ne yaptığını da sordu ve mobil kanser tarama aracıyla bu hizmetin insanların ayağına götürülebileceğini kaydetti. Sağlıkta verilerin önemine değinen Rogers, halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rogers, HPV aşısının önemine de vurgu yaptı.

Halk sağlığı açısından aşı konusunun da çok önemli olduğunu anlatan Rogers, özelde yapılan çocuk aşılarının kayıtlarının devlette olmadığını söyledi. Dünyadaki aşı karşıtlığı konusuna da değinen Rogers, sağlıkta plan program yapıp, önleyici politikaları ortaya koymak gerektiğini kaydetti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eleştirileri yanıt vermek üzere söz aldı. Amcaoğlu, Jale Refik Rogers’ın konuşmasından notlarını aldığını ve Sağlık Bakanı’na aktaracağını söyledi.

Sağlıkta sadece sıva-badana yapılmadığını belirten Amcaoğlu, sağlık ocaklarının alt yapılarının güçlendirildiğini, bazı yeni sağlık ocaklarının hizmete girdiğini, bazılarının ise gireceğini belirtti.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da “Gündemden Başlıklar” konulu güncel konuşmasında, ülkede işlenen suçlara değinerek, İstatistik Kurumu verilerine göre ceza davalarındaki artışa dikkati çekti.

2022-2023 yıllarında toplam ceza davası sayısının 100 bini geçtiğini söyleyen Özuslu, günde ortalama 136 yeni dava olduğunu kaydetti. Özuslu, resmi nüfusa göre her iki kişiden birinin zanlı, kalanın da maktul durumda olduğunu söyledi.

Özuslu, geçen günlerde yaşanan silahlı saldırı olayına değinerek, silahlı saldırı için Türkiye’den gelerek, ülkede silah bulan kişiler olduğunu belirtti. Ülkede kimin ne kadar silah sahibi olduğunu soran Özuslu, hafta sonu yaşanan olayda kullanılan silahın izinli olup olmadığını ve yurt dışından gelen insanların nasıl ülkede silah bulduğunu da sordu. Özuslu, ülkede insanların kendini güvende hissetmediğini, kaygı duyduğunu vurguladı.

Türkiye ile imzalanan protokol gereği gerekli yazılımın yapılıp yapılmadığını soran Özuslu, son beş yılda ne kadar silah ruhsatı verildiği sorusunu da yöneltti. Suçluların büyük kısmının Türkiye’den geldiğini söyleyen Özuslu, bu nedenle konunun Türkiye ile de konuşulması gerektiğini belirtti. Ülkede mafyalaşma, çeteleşmenin sözkonusu olduğunu söyleyen Özuslu, güvenlik sıkıntısı konusunda kafa yorulması, oluşturulan Kent Güvenlik Sistemi'nin etkinliğinin masaya yatırılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında eğitim konusuna da değinen Özuslu, bir okulun yazışma grubunda Eğitim Bakanına “din düşmanı” denildiğini ve “cihat çağrısı” yapıldığının ifade edildiğini söyledi. Laik yaşam ve modern hayatın korunması gerektiğini kaydeden Özuslu, konunun araştırılmasını ve kayıtsız kalınmamasını istedi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, güvenli bir ülke için herkesin görevi olduğunu aktardı. Oğuz, son yaşanan “tetikçi” olayına değinerek, Türkiye ile her alanda olduğu gibi suç konularında da iş birliği içinde olduklarını söyledi. Oğuz, Polis Teşkilatı’nın son yaşanan olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü ve azmettiricinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Bazı gazetelerde muhaceret polisinin itham edildiğini belirten Oğuz, “Biz muhaceret polisimize güveniyoruz.” dedi. Ülkeye gelen yabancılara ilişkin verilerin olması gerektiğini kaydeden Oğuz, buna yönelik çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz alarak Sami Özuslu’nun konuşmasına yanıt verdi. “Cihat çağrısı” iddiasına değinen Çavuşoğlu, bu topraklarda insanların Türk ve Müslüman olarak yaşamaya devam edeceğini söyledi. Konuyla ilgili Teftiş Dairesi’ni araştırma yapmak üzere görevlendirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, kendisine “din düşmanı” diyenlere yönelik de “Bana kel diyebilmek için saçlarının topuğuna gelmesi gerekir.” dedi.

İnanç ve fikir özgürlüğüne değinen Çavuşoğlu, alnının açık, başının dik olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Teftiş Dairesi’nin ön araştırması tamamlandığında, gereken adımların yasal çerçevede atılacağını söyledi.

-Uluçay

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ise “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Türkiye’de kaçak içkiden hayatını kaybedenler olduğunu belirten Uluçay, KKTC’den Türkiye’ye içki girişini düzenlemek için atılan adımın ekonomik kısmı olduğunu söyledi.

Tabanca izni konusuna da değinen Uluçay, kendi bakanlığı döneminde ilgili yasa çalışmasını başlattıklarını ancak tamamlayamadıklarını belirtti. “KKTC’de tabanca iznine gerek yoktur.” diyen Uluçay, polis ve askerlerin talepleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu iznine tabi olmadan bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

KKTC’deki enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşten bahseden Uluçay, Türkiye’de olduğu gibi ülkede de enflasyonun bir kriz haline geldiğini belirtti. Uluçay, Türkiye’nin karla kaplanmasının dahi gıda enflasyonunu etkileyeceği yönünde çıkan haberlere işaret etti.

Uluçay, elektrikte tüketimin dün 460 megavata çıktığını söyleyerek, elektrik açısından sıkıntı yaşamamak adına bunun önemli olduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs’a da elektrik verildiğini anımsatan Uluçay, 5’li toplantıda elektrik konusunda enterkonnekte sisteminin gündeme taşınması temennisinde bulundu.

-Çolakoğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Kültürel Miras ve Muhtarlarımız” konulu güncel konuşmasında, muhtarlarla diyaloğunun her dönem olduğu gibi devam ettiğini belirterek, son dönem hükümetin hizmetlerini kırsala götürmesi noktasında eksiklikleri olduğunu kaydederek, bu noktada muhtarların görevinin önemine değindi.

Muhtarların kendilerini değersiz hissettiği yönünde şikayetler aldıklarını dile getiren Çolakoğlu, yerel seçimlerde oy verme oranının daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Bazı muhtarların muhtarlık binalarının olmadığı, elektrik problemi yaşadığı gibi şikayetleri olduğunu anlatan Çolakoğlu, “Hükümetin açıkladığı muhtarlık binalarından kaç tanesi şu anda aktif olarak hizmet vermektedir?” diye sordu. Çolakoğlu, bazı örgüt başkanlarının muhtar gibi davranmasının da muhtarları rahatsız ettiğini kaydetti.

Çolakoğlu, “Muhtarlarımızın köylerdeki varlığını sürdürmesine ve yasaların kendisine verdiği şekliyle yetkilerini kullanmasına imkan tanınması çok çok önemlidir.” dedi.

Muhtarların iş yükünden de bahseden Çolakoğlu, bir an önce bir nüfus sayımı ve nüfus politikası yapılması ve muhtarlık sayılarının buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kültürel miras konusuna da değinen Çolakoğlu, bu konuda çok fazla şey yapılabileceğini belirterek, “Maalesef bu konuda sınıfta kaldık.” dedi.