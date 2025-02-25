Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü’nde, Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kanser Tarama Polikliniği hizmetlerine başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Atasoylu tarafından yürütülecek poliklinikte taramalarla ilgili muayene ve yönlendirmeler yanında, kanser taraması konusunda da halkı eğitmek, yaşa ve diğer risk faktörlerine göre kanıta dayalı öneriler verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kanıta dayalı kanser taramalarının kişinin tıbbi geçmişi, aile geçmişi ve diğer risk faktörleri hakkında ayrıntılı sorgulama ile başladığının belirtildiği açıklamada, “Uygun şekilde odaklanmış bir fizik muayeneyle devam eder ve kişiye uygun kanser taramaları önerilir.” şeklinde bildirildi.

Açıklamada, kanıta dayalı kanser taramalarının cilt muayenesi, mamogram, meme ultrasonu, pap smear, HPV testi, kolonoskopi, dışkı veya kan testleri gibi testleri içerdiği, tüm değerlendirmeler ve tarama testlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesiyle planlamalar yapıldığı ve kişilere öneriler verildiği kaydedildi.

“Kanserin önlenebilen ve erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık” olduğunun belirtildiği açıklamada, Merkez ve poliklinikle ilgili detaylı bilgi veya randevu almak için 0 392 630 3851 numaralı telefonla irtibata geçilebileceği belirtildi.