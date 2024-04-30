Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

Meclis Danışma Kurulu’nun, 6-7 Mayıs tarihli Genel Kurul birleşimleri birleştirilerek, 6 Mayıs’ta yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılması kararı oy birliği ile kabul edildi

Ardından, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığı’nın Genel Kurul çalışması sırasında komite çalışması yapmalarına olanak sağlanmasına ilişkin yetki talebi okundu.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali tezkere üzerine söz alarak, Komitenin çalışmasına onay vereceklerini ifade etti. Ülkedeki mülk edinme rejiminin kaygı sebebi olduğunu dile getiren Şahali, yasada, KKTC halkının menfaatlerinin korunmasının her şeyden önce olması gerektiğini kaydetti.

Şahali, hükümetin de samimiyetle iş birliği yaptıklarını farkına varmasını temenni etti. Kıbrıs Türk insanının “yurtsuzlaşma” korkusunun ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Şahali, yasanın Meclis’te oy birliğiyle geçmesini temenni etti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, hükümet olarak yasayı hazırlarken Başbakan Üstel’in ana muhalefetle görüşüleceğini söylediğine işaret ederek, sektörlerin de görüşlerini aldıklarını ifade etti.

Bazı çevreler tarafından yasanın itibarsızlaşmaya çalışıldığını dile getiren Oğuz, böyle bir yasaya ülkenin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ülkedeki sektörleri de düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Oğuz, halkın önündeki engeller ve zor şartlar için aynı gaileleri paylaştıklarını söyledi.

Sosyal Konut projesine de değinen Bakan Oğuz, Sosyal Konut fonunda biriken parayla daha uygun fiyata vatandaşın konuta erişiminin sağlanacağını belirtti.

Ülkenin son beş yıldır konutta çekim merkezi haline geldiğini ifade eden Oğuz, “Ülkenin yaşanabilirliği öncelikle kendi insanımız için devam etmeli.” dedi. Oğuz, oy birliğiyle yasanın geçirilmesini diledi.

Tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.