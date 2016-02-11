GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILDI

Meclis Genel Kurulu’nda bugün son olarak güncel konuşmalar yapıldı.

BEROVA: “SAĞLIK SİSTEMİ TÜKENMİŞLİK İÇİNDE”

Bu bölümde ilk sözü alan DP UG Milletvekili Özdemir Berova “Sağlık yasaları” ile ilgili konuşma yaptı.

Sağlık sisteminin tükenmişlik içinde olduğunu söyleyen Berova, bu durumun uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Hükümet programında sağlık konusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini söyleyen Berova, buna örnek olarak genel sağlık sigortasını gösterdi ve bu konuda herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

Sistemin değişmesi için gerekli yasaların Meclis’e gelmediğini belirten Berova, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.

Özdemir Berova, hastaneye son yapılan istihdamların geçici işçi statüsünde yapıldığını ve bunun kamu reformu ruhuna uygun olmadığını kaydederek bu durumu eleştirdi.

KHK’nın bypass edileceği sınav yönetimini doğru bulmadığını dile getiren Berova, adil bir sınav yöntemi uygulanmadığı için ciddi mağduriyetler oluşacağını savundu.

İZBUL: “ALIM YÖNTEMİ DOĞRU DEĞİL AMA BEKLEME ŞANSIMIZ YOK”

Bunun üzerine kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Salih İzbul, sağlıkta çok zor şartlarda hizmet verildiğini dile getirdi.

Sağlıkta bir çırpınış içinde olduklarını, acil önlemleri almak için attıkları adımlarda eleştirilere maruz kaldıklarını belirten İzbul, bu işe alım biçiminin doğru olmadığına katıldığını ancak bekleme şanslarının olmadığını dile getirdi.

“ŞEKER SUDADIR”

Çok acil olan hekim ve yüksek hemşire kadrolarını artıran değişikliğin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ve Meclis’e geleceğini anlatan İzbul, “Şu anda 112 acilde hizmetler duruyor. Biz teşkilat yasasındaki kadro artırımını bekleyelim. Yazışmalarına başlayalım. KHK sınav sırası versin ve ondan sonra bunları alalım… Doğru, böyle yapmamız lazım! Ama şeker sudadır! Bunun farkında olmamız lazım” diye konuştu.

Şaibe olmaması için maksimum ölçme ve değerlendirme yöntemi belirlediklerini anlatan İzbul, şaibeleri ortadan kaldırmaya çalışırlarken, eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Salih İzbul, şu anda Lefkoşa’da acil serviste ciddi bir personel eksiği olduğunu dile getirerek, teşkilat yasasının hazırlanmasını uzun süre beklediklerini ancak bürokrasinin vakit aldığını bu sefer de sağlık hizmetlerinden şikayet edildiğini anlattı.

Bundan sonra da gecikme olursa aynı yöntemle alım yapmaya devam edeceklerini dile getiren İzbul, sağlıkta eleştiri yaparken dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Sağlıktaki güven bunalımını artırmanın kimseye faydası olmayacağını kaydeden İzbul, sağlıkta hem kalite hem hız hem de ucuzluğun sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

“YENİ HASTANE EN KISA ZAMANDA…”

Hastanelerde çok başarılı işler de yapıldığına işaret eden İzbul, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun fiziki sorunlarının farkında olduklarını bu nedenle yeni hastaneyi en kısa zamanda hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

İzbul, yasalar bölümünde Berova’ya katıldığını ancak bürokrasinin zaman aldığını söyledi.

Genel sağlık sigortasıyla ilgili hazırlanan bir taslak olduğunu dile getiren İzbul, en kısa zamanda yasayı Meclis’e sevk etmek istediklerini dile getirdi.

Diğer yasalarla ilgili de bilgi veren İzbul, “Ümit ediyorum kısa süre içinde bu ad hoc komiteyi oluşturup burada tüm arkadaşlarımızın katkılarıyla dört dörtlük bir sistem için adımlarımızı atacağız” dedi.

İzbul, hükümet programında olan antibiyotiklerin reçeteyle satılması hedefinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

ÇAVUŞOĞLU: “EMİRNAMELERE RAĞMEN KAÇAK YAPILAR VAR”

Ardından UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu “KKTC’de kaçak yapılar ve hükümetlerin tutumları” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasına başlamadan önce İzbul’un istihdam konusunda yaptığı açıklamaya değinen Çavuşoğlu, kendi dönemlerinde yine ihtiyaçtan aldıkları işçilerin işten çıkarıldığını söyleyerek, “Hükümet değişir ve bu insanlar işten çıkarılırsa ne olacak?” diye sordu.

Çavuşoğlu, nasıl ihtiyaçtan şu anda farklı bir yöntemle hastaneye işe alım yapılıyorsa, kendilerinin de bu ihtiyaçlardan belirli kararlar almış olduklarını anlatarak, bunun hiçe sayılmasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Emirnameler konusunda ise pek çok şehircilik emirnamesi çıkarılmasına rağmen birçok kaçak yapının yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, her hükümetin farklı bir emirname çıkardığını, kendi dönemlerinde ihtiyaç nedeniyle aldıkları kararların sonraki dönemde hiçe sayıldığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, emirnamelerle değil, ülkesel fizik plan ve imar yasalarıyla düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

İZBUL: “KURULTAY DÖNEMİNDEKİ İSTİHDAMLARLA İLGİSİ YOK”

Yeniden söz alan Sağlık Bakanı Salih İzbul, kurultay döneminde yapılan istihdamlarla şu anda yapılan istihdamlar arasında hiçbir ilgi olmadığını kaydetti.

İzbul, adalet duygusunun ciddi erozyona uğradığını, bu nedenle sadece bir mülakatla işe alım yapabilecekken olabildiğince adaletli bir sınav yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Sınavlara bakanlık olarak herhangi bir müdahalelerinin olmayacağını anlatan İzbul, bu konuyu Karpaz’daki durumla ilişkilendirmenin alakasız olduğunu dile getirdi.

SANER: “ANASTASİADİS’İN BİZİMLE DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK KONUSUNDA UZLAŞISI YOK”

Daha sonra UBP Gazimağusa Millevekili Hamza Ersan Saner, Kıbrıs konusuyla ilgili konuşma yaptı.

Rum lider Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rumların niyetlerinin ne kadar farklı olduğunu gördüklerini söyleyen Saner, “Biz iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm üzerine çalışırken ve dönüşümlü başkanlık arzu ederken, Anastasiadis’in bizimle dönüşümlü başkanlık konusunda hiçbir uzlaşısı yoktur” dedi.

Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu konuda artık çok net tavır sergilemesi gerektiğini anlattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz’un yapacağı ziyarete de değinen Saner, Schultz’un herhangi bir talepte bulunmadan önce doğrudan ticaret konusundaki sözleri yerine getirmesini istedi.

Türkçe’nin resmi dil olması için AB’ye başvuru yapılmasının bir lütuf gibi gösterilmesinin doğru olmadığını dile getiren Saner, bunun zaten çok önceden yapılmış olması gerektiğini anlattı.

Ersan Saner, mülkiyet konusuna da değinerek, Rum tarafının sırasıyla tamamen iade, kısmı iade, alternatif mülk, takas ve tazminat istediğini dile getirdi.

Rumların güneyde kiracı olup kuzeye geçerek mülk sahibi olanların, Türkiye’den gelip rehabilitasyon sonucu mal sahibi olan ya da sonradan mal satın alanların haklarının, o evden göç eden çekirdek ailedeki çocuktan az olmasını istediğini kaydederek, olası bir çözüm sonrası iki yıllık başvuru süresi verileceğini anlatarak, bütün bunların ülke ekonomisine büyük zarar vereceğini söyledi.

Saner, Anastasiadis’in Akıncı’yla bir şeyler konuştuklarını ancak bölge isimlerinden kaçındıklarını, bunu da “Çünkü bu iç savaş sebebidir” diye açıkladığını ifade ederek, güvenlik ve garantiler konusunda da halka rağmen bir çözümün mümkün olmadığını anlattı.

“Ulusal Birlik Partisi olarak garantiler olmazsa olmazımızdır” diyen Saner, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çıkıp halkın önünde Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini istediğini, “dönüşümlü başkanlık olmazsa da masada yokum demesini” istedi.

ATAOĞLU: “VATANDAŞIN ÖNCELİĞİ EKONOMİK SORUNLAR”

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra DP UG Milletvekili Fikri Ataoğlu “hükümetle ilgili son gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Ataoğlu, milletvekillerinin Meclis salonunda olmamasını eleştirerek bu durumla yine karşılaşması durumunda 15 dakika boyunca konuşmadan kürsüde kalacağını kaydetti.

Vatandaşın önceliğinin su konusu ve Kıbrıs konusundan çok ekonomik sorunlar olduğunu kaydeden Ataoğlu, esnafın ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti.

Ataoğlu, CAS’a alınan personelin bakan talimatıyla işten durdurulduğunu ancak yönetim eliyle bu personelin çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Maraş bölgesindeki sağlık ocağının mesai saatleri dışında da hizmet vermesini isteyen Ataoğlu, bu konuda Sağlık Bakanı’nı göreve çağırdı.

Fikri Ataoğlu, Zirai Levazım Kooperatifi’nde yaşananlar nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Deniz Dana’nın istifa ettiğine de değinerek, bu konuya hassasiyetle eğilmek gerektiğini anlattı.

Ataoğlu, otellerde çalışan personelin vatandaşlık oranıyla ilgili kuralın ihlal edildiğini dile getirerek, KKTC vatandaşlarının durdurulup yerlerine Türkiye’den çalışanlar getirildiğini saptadığını söyledi ve Turizm Bakanı’nı göreve çağırdı.

Taksilerin yapması gereken işi otobüs şirketlerinin yaptığını ve taksicilerin mağdur edildiğini söyleyen Ataoğlu, “Taksiciler ekmeğinden oluyor” dedi.

Güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular bölümüne geçildi.

BEROVA

Bu bölümde söz alan DP UG Milletvekili Özdemir Berova kürsüden sözlü soru sordu. Girne’de inşaatlarda kat sınırının değiştirilmesiyle ilgili emirnameye değinen Berova, son yıllarda Girne bölgesinde birçok yüksek ve göze hitap etmeyen binalar yapıldığını kaydetti.

Beyaz bölge kapsamında projesi alınıp onaylanan ve hak sahibi olan kaç proje olduğunu soran Berova, bunlar inşa edildikten sonra Beyaz Bölge’de inşaat yapılacak yer kalıp kalmadığını sordu.

ATAOĞLU

DP UG Milletvekili Fikri Ataoğlu ise CAS’a alınan ve işten durdurulduğu söylenen dört kişinin çalışmaya devam edip etmediğini, Kooperatif’teki 5 kişinin sözleşmenin uzatılmasının usule uygun olup olmadığını ve bugün yapılan toplantıda 7 kişinin daha sözleşmesini uzatılıp uzatılmadığını sordu.

Sorular bölümünün ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı. Genel Kurul sonraki toplantısını 15 Şubat Pazartesi günü yapılacak.







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