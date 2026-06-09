CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Meclis’te yaptığı güncel konuşmada narenciye, süt üretimi ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek hükümetten ve ilgili bakanlıktan açıklama talep etti.

Genel Kurul'da Güncel Konuşmalar devam ederken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Üretim Sektöründe Yaşanan Kronik Sorunlar” konusunda konuştu.

Özellikle narenciye sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Kürşat, sezon başında hükümet yetkililerinin Cypruvex’e gerçekleştirdiği ziyarette sezonun “altın yıl” olacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak, sezon sonuna yaklaşılırken sektörün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Narenciye sektörünün temel girdi maliyetlerinden olumsuz etkilendiğini belirten Kürşat, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarına da işaret ederek, sezonun sonunda üreticilerin mağdur edildiğini düşündüğünü söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan üretim verilerinin açıklanmasını isteyen Kürşat, üreticilere yüzde 50 oranındaki avans ödemelerinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Narenciye üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Kürşat, üreticilerin kendilerine “Bu ürünler dalında mı kalacak, bizi batırdınız” şeklinde serzenişlerde bulunduğunu belirterek, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Cypruvex’in faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi talep eden Kürşat, kurumun ne kadar ürün aldığını, bunların ne kadarının paketlendiğini, ürünlerde bozulma veya çürüme yaşanıp yaşanmadığını, dalında kalan ürün miktarını, satış fiyatlarını, elde edilen gelirleri, kurumun borç durumunu tüm kesimlerin bilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürşat, üreticilerin ödemelerini ne zaman alacaklarının da duyurulmasını talep etti.

Konuşmasında süt üreticilerinin sorunlarına da değinen Kürşat, süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin bilgi istedi. Mazot, işçilik, elektrik ve su gibi temel girdi maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirten Kürşat, süt ödemelerinin durumunu da sorguladı.

Süt sanayisinin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kürşat, elektrik maliyetlerindeki artışın hem üreticileri hem de sanayicileri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Kürşat, süt taşımacılığı yapan tanker işletmecilerinin de yükselen akaryakıt fiyatları ve ödeme düzensizliklerinden etkilendiğini kaydetti.

Satılan sütün ne kadarının teminat altında olduğunu da soran Kürşat, Veteriner Dairesi’nde yaşanan eksikliklere dikkat çekti. Kulak küpesi numaralarının temin edilememesi nedeniyle kayıt sisteminde aksaklıklar yaşandığını belirten Kürşat, araç muayenelerinin de yapılamadığını da ileri sürdü.

Şap hastalığıyla mücadele sürecinin başarılı yürütüldüğünü dile getiren Kürşat, üçüncü aşılama dönemine girildiğini belirterek gerekli aşıların mevcut olup olmadığı konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’ndan bilgi talep etti.

-Çavuş: “Narenciye bu yıl altın yılını yaşıyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, narenciye, süt üretimi ve hayvancılık sektörüne ilişkin eleştirilere yanıt vererek, üretim politikalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Çavuş, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat’ın üretim sektörüne ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Konuşmasında zaman zaman Başbakan Ünal Üstel’e yöneltilen eleştirileri değerlendiren Çavuş, hükümetin üretim politikalarının devamlılık gösterdiğini ve yapılan çalışmaların sahada karşılık bulduğunu söyledi.

Çavuş, narenciye üreticisine sağlanan desteklerin artırıldığını belirterek, “Geçmişte yılda bir kez verilen narenciye desteğini biz yılda iki kez veriyoruz. Son üç yıldır bu takvim hiç aksamadı.” dedi.

Dünya genelindeki narenciye piyasasına da değinen Çavuş, üretim koşullarının zorluğuna rağmen ülkede olumlu bir tablo oluştuğunu söyledi.

Ürün fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Çavuş, narenciyede kilogram başına 157 dolardan 437 dolara çıkış sağlandığını ifade ederek, “Böyle bir yılı altın yıl olarak nitelendirmek yanlış değildir.” dedi.

Artan girdi maliyetlerine yönelik desteklerin sürdüğünü kaydeden Çavuş, gübre, su ve akaryakıt kalemlerinde üreticiye önemli katkılar sağlandığını, akaryakıt desteğinin tam olarak verildiğini ve gübre desteğinin de büyük oranda karşılandığını söyledi.

Narenciye üretiminde önemli bir başarı elde edildiğini dile getiren Çavuş, iki yıl içerisinde üretimde yüzde 85 verim artışı sağlandığını belirtti.

Çavuş, Cypruvex’in bu yıl, tarihinde ilk kez dört fabrikayı aynı anda çalıştırdığını ifade ederek, yaklaşık 46 bin ton valensiya portakalının hasat edildiğini ve depolarda ürün bulunduğunu ifade etti. Çavuş, “Cypruvex bu yıl başarılı bir sezon geçirdi, eleştirilmesi değil teşekkür edilmesi gerekir” dedi.

Narenciye satışlarına ilişkin herhangi bir ödeme sorunu yaşanmadığını belirten Çavuş, üreticilere yönelik çek ödemelerinin sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

Çavuş, süt fiyatlarının güncelleneceğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, süt taşımacılığı yapan tankerlerin nakliye ücretlerinin otomatik güncellendiğini ve sektörde ciddi bir şikâyet bulunmadığını söyledi.

Hayvancılık ve veterinerlik hizmetlerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Çavuş, şap hastalığıyla mücadelede başarılı bir süreç yürütüldüğünü, aşılama çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini söyledi. Çavuş, kulak küpesi sisteminde yaşanan aksaklıkların ise geçici olduğunu ve yeniden aktif hale getirilmeye başlandığını belirtti.

Aşılamanın üçüncü etabına hafta başında başlanacağını açıklayan Çavuş, üreticinin ekonomik kayba uğramaması için sürecin dikkatle yönetildiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda hal yasasına da değinen Çavuş, kayıtlı üretim sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ve üretici kayıtlarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat ise, yeniden söz alarak, “Ben söylerim tamburam ne çalar.” ifadesini kullandı.

Bakanlığın değerlendirmeleri ile sahadaki veriler arasında uyumsuzluk bulunduğunu savunan Kürşat, özellikle narenciye, su yönetimi ve Cypruvex ile ilgili konularda kamuoyuna sunulan bilgilerin net olmadığını söyledi.

Kürşat, “Maliyetlerin durumu ortada, su meselesi ortada. Cypruvex ve üreticilerden doğrudan bilgi aldık. Duyumlarla değil, verilerle konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanın açıklamalarını eleştiren Kürşat, “Bu tür konuları gargaraya getirmekten vazgeçin. Hangi verilerle bunları paylaşıyorsunuz? Kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle kandırmayın” dedi.

Kürşat, “Biz veriler üzerinden konuşuyoruz. Saptırmalarınızı duymak istemiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un yeniden söz almak istemesi üzerine Meclis Başkanlığı tarafından usule uyulması konusunda uyarı yapıldı. Çavuş’un yerinden yaptığı konuşmada, Kürşat’ın kullandığı ifadelerin kendisine ait olduğunu belirterek, muhalefetin yanlış bilgilendirildiğini düşündüklerini ve hükümet olarak doğru bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

-Şahali: “İzaha muhtaç siyasi atamalarla devlet yönetimi sürdürülemez”

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, Meclis’te yaptığı konuşmada hükümetin siyasi atamalarını eleştirerek, çok sayıda üst düzey görev değişiminin kamu maliyesine yük oluşturduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “İzaha Muhtaç Siyasi Atamalar” konulu güncel konuşma yapan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti eleştirerek, artan sorunlar karşısında yalnızca makamlarını korumaya çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Siyasi atamaların hem sosyal hem de mali yönü bulunduğunu ifade eden Şahali, yapılan her atamanın “neden yapıldığı ve atanan kişilerin hangi niteliklere sahip olduğu” sorularını gündeme getirdi.

Devlette üçlü kararname ile atanabilecek yaklaşık 175 makam bulunduğunu belirten Şahali, hükümetin 200’ün üzerinde atama ve görev değişikliği yaptığını, her bir atamanın maaşlar üzerinde 70 ila 100 bin TL arasında ek maliyet oluşturduğunu savundu.

Bazı kurum başkanlıkları ve müdürlüklerde yapılan görev değişikliklerini de eleştiren Şahali, Çevre Dairesi ve Kültür Dairesi müdürlüklerindeki görevden almaların gerekçelerini sorguladı. “Bu görevden almaların hangi gerekçeyle yapıldığı açıklanmalıdır” dedi.

Başbakanlık bünyesindeki üç müsteşarın görevden alınmasını da gündeme getiren Şahali, bu kararların kamuoyuna açıklanmadığını hatırlattı.

Kamu maliyesinin ciddi bir bütçe açığı ve borçlanma süreci içinde olduğunu ileri süren Şahali, artan atama giderlerinin, ekonomik yükü daha da artırdığını söyledi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlara eksik yansıtılmasına yönelik endişeler bulunduğunu da dile getiren Şahali, bu ekonomik koşullarda yeni atamaların yapılmasını eleştirdi.

Şahali, hükümetin kamu kaynaklarını yanlış yönettiğini iddia ederek, “Yandaşlara ayrıcalık, halka ise yük getiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan kişilerin bunu basından öğrenmek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Şahali, “Kamu yönetimi bu şekilde sürdürülemez. Kamunun yapısıyla oynanmamalıdır.” dedi.

-Akansoy: “GKRY-Fransa savunma anlaşması adadaki istikrarı tehdit ediyor”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ise Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasını eleştirerek, anlaşmanın adadaki güvenlik ve istikrar açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasına değinen Akansoy, iki tarafın yaptığı açıklamaların Fransa’nın fiilen GKRY’de askeri varlık bulunduracağını ve iki ülke arasında askeri iş birliğinin artırılacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmenin ciddi ve tehlikeli olduğunu savunan Akansoy, silahsızlaştırılması hedeflenen bir adada böyle bir anlaşmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Anlaşmanın istikrar ve güvenlik sağlamadığını, aksine güvensizlik ortamını derinleştirdiğini söyleyen Akansoy, bunun bölgesel gerilimi artırma potansiyeli taşıdığına işaret etti.

Bu tür gelişmelerin uluslararası platformlarda gündeme taşınması gerektiğini belirten Akansoy, Birleşmiş Milletler’in konuya ilişkin uyarılması gerektiğini ifade etti. Akansoy, Kıbrıs Türk tarafının da kendi içerisinde ortak bir tutum geliştirmesinin önemine işaret etti.

Akansoy, garantör olmayan bir ülkenin adada askeri varlık bulundurmasına karşı çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bunun Kıbrıs’taki dengeleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Konuşmasında Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın GKRY lideri Nikos Hristodulidis’e dostluk nişanı takdim etmesine de değinen Akansoy, törende yapılan açıklamaların kabul edilemez nitelikte olduğunu savundu.

Türk Devletleri Teşkilatı ile KKTC arasındaki ilişkilere hiçbir zaman karşı çıkmadıklarını belirten Akansoy, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini desteklediklerini ifade etti. Akansoy, bu ilişkilerin güçlü ekonomik iş birliklerine dönüştürülemediğini ve beklenen sonuçların alınamadığını söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin temasların sürdüğünü belirten Akansoy, iki lider arasında görüşmeler yapıldığını ve yeni bir 5+1 formatındaki toplantının gündemde olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler’in çözüm sürecine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini ifade eden Akansoy, GKRY-Fransa savunma anlaşması gibi adımlara karşı da net tutum alınmasının önemine dikkat çekti.

Böylesine hassas bir dönemde taraflar arasında güvensizliği artıracak girişimlerin kabul edilemeyeceğini belirten Akansoy, Dışişleri Bakanı’nın kamuoyuna yönelik açıklamalarını da eleştirdi. Siyasi tartışmalarda ötekileştirici ve kırıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Akansoy, Kıbrıs’ta daha sağlıklı bir siyasi düzenin ancak karşılıklı anlayış ve diyalogla kurulabileceğini söyledi.