Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kolejlere Giriş Sınavı'nın (KGS) ikinci aşamasında yaşandığını savunduğu hatalara karşı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sessiz kalmasını kabul edilemez olarak niteledi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yazılı açıklamasında, konunun çocuklar üzerinde yarattığı etkinin büyük olduğunu ve konuya sessiz kalınamayacağını gördüklerini belirtti.

KGS'nin, yıllardır çocukları yarışa sokan, küçük yaşta başarı-başarısızlık kıskacına hapseden, özel ders ve kurs düzenini büyüten, eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen bir eleme mekanizmasına dönüştüğünü savunan Gelener, “Yaşanan skandal hata ile ilgili hiçbir açıklamanın yapılmamasını ve sessiz kalınarak konunun örtbas edilmeye çalışılmasını ne öğretmen camiası ne de diğer eğitim paydaşları kabul edecektir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, söz konusu soruların hangi denetim aşamalarından geçerek hazırlandığını açıklaması ve gerekli soruşturmanın başlatılması için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Gelener, ilgili yasalar nezdinde verilecek her türlü hukuki mücadelede ailelerin yanında olacaklarını, aynı zamanda sorumlu kişiler ile ilgili soruşturma sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı hususunun da takipçisi olacaklarını belirtti.