Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi’nin Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereleri oybirliğiyle kabul etti.

-Erhüman

62. madde tahtında CTP Milletvekili Tufan Erhürman söz alarak, güncel konularla ilgili konuşma yaptı. Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin CTP’yi “vatan haini olmak, Türkiye ile sorunu olmakla suçlayan” bir tavır içinde olduğunu, Meclis Başkanının bağımsız ve tarafsız olmasının beklendiğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Haddi ve hakkı değil. Bunu hazmedemeyiz” diyen Erhürman, UBP ile bu konuda görüşme yapacakların ve bundan sonraki tavırlarını belirleyeceklerini belirtti.

CTP'nin bir buçuk yıla aşkın süredir gündeme getirdiği yabancılara mülk satışı ve nüfus konusundaki tartışmalara değinen Erhürman, yabancı düşmanlığı, anti-semitist bir yaklaşıma yol açmayacak ve inşaat sektörünü olumsuz etkilemeyecek şekilde konuşmaya dikkat ettiklerini söyledi.

Erhürman, buna karşın hükümetin popülist bir dille açıklamalar yaptığını, muhalefete suçlamalarda bulunduğunu savundu.

Türkiye basınında yer alan bir habere atıfta bulunan Erhürman, haberde yer alan rakamlarda ülkede yaşayan yabancı sayısına yer verildiğini ve rakamın 30 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Patlayan fiyatlar nedeniyle halkın kendi çocuğuna ev alamaz duruma geldiğini kaydeden Erhürman, yabancılara mal satışı konusunda hükümetin muhalefet ile aynı endişeleri taşıdığını ve aynı söylemlerde bulunduğunu, ancak onların “Rum lobisine hizmet etmekle” suçlanmadığını savundu.

Erhüman, hükümetin mal satışına yönelik hazırladığı önlemlerden muhalefetin haberi olmadığını söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da ortada bir sorun bulunduğunu, sorunun herkesin sorunu olduğunu kaydederek, emlak sektörüne zarar vermeden, uzlaşı sağlayarak tedbirler alınacağını ve bunun muhalefetle de paylaşılacağını belirtti.

Oğuz, sözleşmelilerin emlak anlamında ne kadar olduğunun bilinmediğini, yasanın uygulanmasında sorun olmadığını yasaya uymayanlarla ilgili sorun olduğunu veri anlamında da tapuya giden sözleşmeler ve uyruklarla ilgili tespit yapılacağını söyledi.

Tapuya gitmeyenlerin bilinmediğini, bunu çözmekle ilgili de yasa yapılacağını dile getiren Oğuz, sektör yetkilileriyle de görüşüleceğini kaydetti.

Oğuz, herhangi bir milleti hedef göstermenin de doğru olmadığını söyledi.

“Herkes yasalara uysaydı bu olmayacaktı” diyen Oğuz, hep birlikte çalışarak sorunun üstesinden gelineceğini belirtti.

Ülke güvenli olduğundan yabancıların ülkeye geldiğini söyleyen Oğuz, buna zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Oğuz, Mesarya’daki tarım topraklarının korunmasına yönelik ekibin oluşturulduğunu ve çalışmanın sonuçlandırılacağını ifade etti.

Dursun Oğuz, imar planlarının da yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında ülke gündemini yabancıların mal alımı konusunun bulunduğunu belirtti.

2005’ten sonra başlayan bir sürecin sözkonusu olduğunu dile getiren Üstel, bir aydır İçişleri Bakanının çalıştığını kaydetti. Tapu Dairesi’ne kayıt olamayan sözleşmeleri yasaya uygun hale getirdiklerini ve akit sözleşmelerin devam ettiğini söyleyen Üstel, verilerin daha sağlıklı olması için Tapu Dairesi’nde görevlendirme yapıldığını ve yasal çalışma başlatıldığını kaydetti.

Üstel, sözleşmelerin sayısı hakkında bilinmezlik olduğundan yasal düzenleme yapılacağını ve muhalefetin katkısıyla Meclise geleceğini ifade etti.

Yasal düzenlemenin ülke ekonomisini çökertmemesi için çalışıldığını söyleyen Üstel, 25 kişilik bir ekip oluşturularak imar planı için çalışma yapıldığını belirtti.

Üstel, imar planının ülke genelini kapsayacağını vurguladı. Yaptırımlar da getirilerek, hazırlanacak yasanın uygulanacağını dile getiren Üstel, çalışmaların bitirileceğini ve bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, "yasanın çalışıldığı, yürürlüğe gireceği ve düzen sağlanacağı"ndan söz edildiğine işaret ederek, şu an yürürlükte bulunan yasalara dahi uyulmazken bu yasa uygulanacak mı sorusunu sordu.

Yabancılara mülk satışına düzenleme getirileceğinin söylendiğini belirten Erhürman, “Bir yabancı uyruklu, vatandaş olduğu gün tüm sınırlamalar kalkar” dedi.

Erhürman, yasa çıkarmanın başka bir iş, uygulamanın ise başka bir iş olduğunu belirtti.

-Dijitalleşme konusundaki yasa önerisi görüşüldü

Genel kurulda daha sonra "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi" ele alınmaya başlandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, yasa önerisine ilişkin raporu sunduğu konuşmasında, yasaya katkısı olan herkese teşekkür ederek, ana muhalefet CTP Milletvekilleri Ürün Solaylı, Ongun Talat ve Salahi Şahiner’e teşekkür etti.

Ülke için tarihi bir adımın eşiğinde bulunulduğunu dile getiren Öztürk, birçok kez gündeme gelen yasa önerisinin 19 ay süren çalışma sonucunda Meclis'e sunma gururu içinde olduklarını belirtti. Öztürk, vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkileyen faktörlerin bu tasarıyla köklü çözüme kavuşacağını, devlet hizmetlerinin elektrik ortama taşınacağını, kesintisiz hizmet sunulacağını ve kayıtlara hızlı ulaşılacağını belirterek, örnekler verdi.

Devlet dairesine gitmeden vatandaşın birçok işlemi gerçekleştirebileceğini söyleyen Öztürk, devletin hizmet biçimini de kökten değişeceğini belirtti. Hızlı ve güvenilir hizmetle devlet-vatandaş ilişkisinin de değişeceğine işaret eden Öztürk, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat, kamu hizmetlerinin halkın yararlanacağı noktalarda zafiyetler içerdiğini ve insanlara yük getiren bir sistem olduğuna işaret ederek, dünyanın dijitalleşmeyle çok ileri bir noktada olduğunu belirtti.

Talat, bu sürecin yıllardan beri devam ettiğini ve çeşitli dönemlerde farklı aşamalardan geçildiğini ifade etti.

Yürütülen süreç sonunda bu aşamaya gelindiğini ve güzel, doğru bir iş yapıldığını kaydeden Talat, yasanın süratle harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ongun Talat, hükümetin ivedilikle adım atarak, yasayı uygulaması gerektiğini belirtti.

Yasayla ilgili yaşanan süreçleri anlatan Talat, "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu'nun başkanlık makamının üçlü kararnameyle atanması, diğer kadroların ise teknik kadrolardan oluşması kararı aldıklarını söyledi.

Talat, bu yasayla kurulan teşkilatın, veri merkezini yöneteceğini dile getirerek, dijitalleşmenin devletin dijital versiyonu olduğunu, verilerin KKTC egemenlik alanında olduğundan daha önce Türkiye ile imzalanan protokolde öngörüldüğü şekilde bir şirket yönetimine verilemeyeceğini belirtti.

Bu yasayla kurumun ve teşkilatın oluşturulduğunu dile getiren Talat, o yüzden bu çatışma riski barındıran protokol maddesinin Türkiye ile görüşülerek değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Talat, yasa önerisinin hazırlanmasına katkı koyan ve destek veren herkese teşekkür etti.