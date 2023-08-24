Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugün yapılacak olağanüstü toplantısının başlama saati, partiler arası varılan mutabakatla saat 14.00'e alındı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, bugünkü olağanüstü birleşim saa 14.00'te başlayacak.

CTP ve bağımsız milletvekillerinin talebi üzerine olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nun gündemi “Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar ve Alınan İdari Kararlar ile Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar” olacak.