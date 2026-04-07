Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, hayat pahalılığı tasarısını görüşmek üzere bugün toplanması bekleniyor.
Genel Kurul’un gündeminde kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören 11 yasa tasarısı yer alıyor.
Maliye Bakanı Berova’dan çağrı: Mutlak uzlaşı sağlayalım, yasa gücünde kararnameyi çekmeye hazırız
Hükümetin yasa gücünde kararnameyle hayat pahalılığı ödeneği düzenlemesine karşı grev ve eylem başlatan kamuda örgütlü sendikalarsa, bugün genel grevde olacak.
Sendikalar, Meclis önünde eylem de yapacak.