Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 15.45'te başladı.

Genel Kurul’da bugün, İdari ve Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ele alınacak.

Genel Kurulda ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ile Sayıştay Komitesinin, Geçitkale Belediyesindeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek.

Genel Kurul'un bugünkü gündeminde bulunan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ise yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri çekildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçtiğimiz pazartesi nisap sağlanamadığı için toplanamamış ve 24 saat sonraya ertelenmişti. Ancak Genel Kurul, daha sonra toplanma girişiminde bulunmamıştı.