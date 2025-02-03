Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.10’da Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Meclis bugün yasama ve denetim görevlerini yerine getirmek üzere birleştirilmiş gündemle toplanıyor.

Toplantının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Birleştirilmiş gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular da yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu, yarın toplanmayacak.