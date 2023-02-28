Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim göreviyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı 11.45'te başladı. Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular yer alıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim göreviyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı 11.45'te başladı. Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular yer alıyor.
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