Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim göreviyle toplandı.

Çalışma Bakanı Taçoy’dan ALO 183 açıklaması Çalışma Bakanı Taçoy’dan ALO 183 açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı 11.45'te başladı. Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular yer alıyor.