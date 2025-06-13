Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik), “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarıları ile “Emeklilik Geliri Elde Edenlerin Gelirlerinin Aylık Toplamının Aylık Asgari Ücret ve Üzerinde Olması ve Başka Herhangi Bir Gelir Elde Etmeleri Halinde Kişisel İndirim ve Çocuk İndiriminden Yararlanamayacağını Düzenleyen Yasa Gücünde Kararnameyi görüştü.

Komite, bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi ilk olarak, gündeminde yer alan “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 230/3/2024)” ve “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (Y.T. No: 287/4/2025) birleştirilmiş şekilde ele aldı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi ikinci sırada, gündeminde yer alan “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komitenin, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği açıklandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi son olarak gündeminde yer alan “Emeklilik Geliri Elde Edenlerin Gelirlerinin Aylık Toplamının Aylık Asgari Ücret ve Üzerinde Olması ve Başka Herhangi Bir Gelir Elde Etmeleri Halinde Kişisel İndirim ve Çocuk İndiriminden Yararlanamayacağını Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname'yi (Y.G.K. No: 71/3/2020) ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın da katıldı.