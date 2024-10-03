Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Strasbourg’da Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmaları hakkında temaslarda bulundu.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs milletvekillerinin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulundaki konuşmalarında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliği ve KKTC’deki emlak satışlarının yasallığını sorgulamaları üzerine, AKPA Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Cumhuriyet Meclisi adına Strazburg’da bulunan Hasipoğlu ve Candan, Genel Kurul toplantıları ve ikili temaslarında TMK çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Meclis heyetinin, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yaptığı, görüşmelerde TMK hakkında güncel bilgi verdiği, görüşmelerde

Avrupa Konseyi yetkililerinin TMK’nın etkin bir iç hukuk yolu olduğu ve faaliyetlerini devam ettirilmesinin önemli olduğunu belirttiği kaydedildi.

Oğuzhan Hasipoğlu ve Armağan Candan, AKPA Genel Kurul toplantıları yanında, “Hukuk ve İnsan Hakları”, “Siyasi işler ve Demokrasi” “Göç ve Mülteciler Komitesi’nin” çalışma toplantılarına katıldı.

Hasipoğlu üyesi olduğu Avrupa Muhafazakarlar ve Demokratik İttifak (EC/DA) grubu, Candan ise Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller (SOC) Grubu’nun toplantısında da yer aldı.

Hasipoğlu ve Candan, Strasbourg’da Türkiye Cumhuriyeti’ni AKPA’da temsil eden Tuğrul Türkeş Başkanlığındaki Milletvekili heyetiyle de çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Heyete temaslarında, KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen, Cumhuriyet Meclisi Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı, Strazburg temsilciliğinde görevli Birinci Sekreter Havva Ülgen Yeşilada ve İkinci Sekreter Hasan Varoğlu eşlik etti.