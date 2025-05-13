Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın, “Hükümetin Yasaya Aykırı Çıkardığı Tüzükler ve İşe Gitmeden Maaş Alanlar” konulu güncel konuşma istemine yer verildi.

-Barçın

Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin yasa dışı tüzükler çıkardığını söyledi.

Gümrük ve İstihsal Yasası’nın 104. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı bir tüzükle kamu yararı amacıyla gerekli gördüğü hallerde cetveller ve ücretleri artırıp azaltabileceğini belirten Barçın, 30 Nisan’da yayımlanan Resmi Gazete’de ücretlerde değişiklik yapıldığını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun ücretlerde 10 katına kadar artırma yetkisi varken, bir ücreti 26 kat arttırdığını ifade eden Barçın, “Bu ilkleri değil.” dedi.

Barçın, CTP döneminde 10 katı kuralına hep uyulduğuna dikkat çekerek, Maliye Bakanı Özdemir Berova’dan izahat istedi.

Şu anda Başbakanlıkta kayıtlı görünüp işe gitmeden maaş alan onlarca kişi olduğunu anlatan Barçın, UBP Girne Kadın Kolları Başkanının kardeşini Başbakanlıkta işe alındığını ancak iş yerine gitmediğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen işler ve bazı ilaç ihaleleri konusuna da değinen Barçın, bu konularda uyarılarda bulunarak, eleştiriler yaptı. Barçın, Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu’nun bu konuda inceleme yapmasını talep etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, Devrim Barçın’ın Girne’ye tayin edilen Başbakanlık personeliyle ilgili konuşmaya başladığı andan itibaren Meclis TV’nin yayından çıktığını belirterek, bu konuda bir soruşturma ve araştırma yapılmasını istedi. Şahali, Barçın’ın konuşması sırasında Meclis TV’nin ülkedeki sulak alanlarla ilgili bir belgesel gösterdiğini kaydetti.

Teknik sorunlar nedeniyle Meclis TV’de canlı yayının kesilmesi üzerine Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, güncel konuşmalara sorun giderilinceye kadar ara verdi. Teknik sorunun giderilmesi ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova söz alarak soruları ve eleştirileri yanıtladı.