-Üstel: “Hodri meydan madem öyle gelin 2 seçimi bir arada yapalım”

-İncirli: “Gelin bugün 60 gün sonrasına genel seçim kararı alalım”

Meclis Genel Kurulu onaya sunuşlarla başladı. Meclis Genel Kurulunda 7 yasa tasarısına komitede, bu tasarıların 2 tanesine de Genel Kurul’da oy çokluğuyla ivedilik alındı.

Aralarında, Seçim ve Halk oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın da bulunduğu tasarılar şunlar:

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) yasa tasarılarının Genel Kurulda da ivedilikle görüşülmesi de oy çokluğuyla kabul edildi

-İncirli

Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Sıla İncirli, seçimle alakalı her işin “Kıbrıslıların tabiriyle incir ipi gibi” uzadığını söyleyerek, insanların kararını verdiğini ama hükümetin hesaplarını bir türlü bitiremediğini söyledi.

“Korkunun ecele faydası olmadığını" da hatırlatan İncirli, hükümetin ne yaparsa yapsın "seçim hezimetinden" kurtulamayacağını belirtti.

Seçimin nasıl ne zaman olacağına bile karar verilemediğini kaydeden İncirli, bu konunun tüm seçmenleri ve tüm partileri ilgilendirdiğini hatırlattı.

İncirli, kendilerinin her seçimin özgür ve demokratik şartlarda yapılmasının peşinde olduklarını vurgulayarak, seçimin de sayımın da en güvenli şekilde yapılması için uğraştıklarını kaydetti.

Hükümetin tek derdinin “nasıl daha az rezil oluruz” olduğunu savunan İncirli, değişiklik yapılmak istenen maddeleri okudu.

Yasa Tasarısı'nda, yerel seçimlerin 6 Aralık’ta yapılmasının önerildiğini ancak bu tarihin Anayasa'ya göre erken olduğunu söyleyen İncirli, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilememesi önerisinin de eleştirdi.

İncirli, birleştirilmiş yapılması planlanan seçimin de ekonomik getirisi olmayacağını ve vatandaşlara ve görevlilere büyük bir yük bindireceğini söyledi.

İncirli, genel seçimlerden sonra bile sayımı ertesi güne kalan sandıklar olduğunu hatırlatarak, sadece belediye meclis aday sayısının bile yüzlerce olacağını belirtti.

Aylardır tarih belirleyemeyen hükümetin hazırladığı tasarıyla, yasaklı dönemde anket yayımlayanlara para cezası verilmesini ve madde 216 da ise seçim suçu işleyenlerin cezalarının 3 yıllık bir dönemde kesinleşmesini öngörmesini doğru bulmadıklarını söyleyen İncirli, “Belli ki gideceğiniz güne kadar zarar vermeye devam edeceksiniz” dedi.

İncirli, erken seçim taleplerinin yerine getirilmediğini ve bunu kabullendiklerini ancak bu kadar kafa karışıklığının ülkeye fazla geleceğini söyledi.

Seçimin sahibinin YSK olduğunu da vurgulayan İncirli, her kesimin görüşüne saygı duymak gerektiğini kaydetti.

-Üstel: “Hodri meydan tarih belirleyelim 2 seçimi bir arada yapalım”

Başbakan Ünal Üstel de, seçimlerin tarihinin belli olduğunu, yerel seçimlerin aralık ayında olması gerektiğini, kendilerinin de bu tasarıyla tarihi belirlemek amacında olduklarını söyleyerek, Anayasa'yla Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın farklı olduğunu önceki seçimlerin mücbir nedenlerden dolayı birlikte verilen kararla tarihinin değiştirildiğini belirtti.

YSK Başkanı'yla istişareyle yerel Ssçimlerin aralıkta yapılmasını önerdiklerini ve 6 Aralık tarihini YSK’ya bildirdiklerini hatırlatan Üstel, tasarıyla, yerel seçimlerin artık 4 yılda bir aralık ayının ilk pazarında yapılmasını kararlaştırdıklarını anlattı.

Genel seçimlerin de ocak ayında normal zamanında yapılacağını belirterek, bugün ivediliği istenen tasarının da daha komiteden geçerek oylanacağını hatırlattı.

Üstel, icraatlarının devam ettiğini ve kısa süre sonra imzalanacak gaz protokolüyle yüzyılın projesini hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeleri sıraladı.

Hükümetin hiçbir seçimden kaçmadığını, korkmadığını, dünyadaki ekonomik sıkıntılar görmezden gelinerek hükümetin eleştirilmesini doğru bulmadığını belirten Üstel, “Hodri meydan madem öyle gelin 2 seçimi bir arada yapalım.” dedi.

-Çavuşoğlu,

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, öğrencilerin bugün karne aldığını hatırlatarak, yaptıkları 30 okulun görmezden gelinmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 12 okulu hayırseverlerin yaptırdığını, 2 tanesinin de TC yardımlarıyla yapıldığını belirterek, Girne’de özel gereksinimli bireyler için okul ve İskele’de de meslek lisesi yapılması için çalışmaların son aşamasına geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, halkın elini taşın altına koymasından gurur duyduklarını “boş konuşmalara” son verilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Kitap bile basamayan hükümetin uzantıları olarak sizin yapamadıklarınızı yaptığımız için saldırıyorsunuz.” dedi.

Yerel yönetimlere ve kurumlara da katkılarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Ne mutlu bize ki imeceye yeniden hayat verdik.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın olmadığı okul açılışı yapılamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, eleştirilerin “kıskançlık” noktasına geldiğini ileri sürdü. Çavuşoğlu, “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” dedi.

Çavuşoğlu, 12 ay olan kovuşturma süresinin de zaman aşımında suçların kapanmaması için yapıldığını söyledi.

-İncirli

Her konuşmasının ardından Başbakan'ın ve en az iki bakanın cevap vermek zorunda hissettiğini söyleyen İncirli, Başbakan'ın 6 ay sonra cesaretini topladığını savunarak Üstel’e, “Gelin bugün 60 gün sonrasına genel seçim kararı alalım.” çağrısı yaptı.

-Üstel

Başbakan üstel de İncirli'ye cevaben “Bekleyin ve görün sizin vatandaşınız acele eder bizimkiler icraat ister, gördüğü icraatların devamını ister.” dedi. “Bizim acelemiz yok” diyen Üstel, erken seçim değil yapılacaksa öne alınmış seçim yapılacağını söyledi.

Üstel, “İsterseniz 6 Aralık’ta mutabık kalalım seçimleri yapalım.” diyerek Meclis kürsüsünden indi.