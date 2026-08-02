Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde; 2 bin 536 araç sürücüsü kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 407 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi ve beş sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“202’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, üçü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, dokuzu sigortasız araç kullanmak, üçü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, ikisi muayenesiz araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, biri elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak ve 133’ü diğer trafik suçları.”