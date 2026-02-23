Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Fiber Optik Protokolü" gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu, “TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüşecek.

Gündemde ayrıca, “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.