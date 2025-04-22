Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, vekillerin güncel konuşmalarının ardından tamamlandı. Bir sonraki toplantı 28 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Genel Kurul’da “Son Siyasi Rezaletler” başlıklı konuşma yaptı. Kendisinden önce yapılan konuşmalara işaret eden Akansoy “Bugün ülkemizde ciddi bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız.” dedi.

Hükümetin söylemlerinin halkın yaşadığı gerçeklikten uzak olduğunu söyleyen Akansoy, “Devletin kurumlarının çok verimli çalıştığı ve bu yapının dünyadan da tanınma talep ettiği söylenebilir. Hatta federasyonun bittiğini söyleyebilirsiniz, federasyonu düşmanlaştırabilirsiniz. Ama tüm bunlar, hayatın gerçekliğiyle örtüşmeyen unsurlardır.” ifadelerini kullandı.

Bu tür siyasi anlatıların halkın yaşamına doğrudan yansımadığını belirten Akansoy, “Bu söylemlerle ekmek ucuzlamıyor, ihracat artmıyor, doğrudan uçuşlar başlamıyor. Diplomatik temaslar artmıyor. Balonu fazla şişirirseniz, sonunda patladığında büyük şaşkınlık yaşarsınız.” dedi.

Akansoy, Avrupa Birliği ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında imzalanan son iş birliği anlaşmasına yönelik kamuoyunda oluşan tepkileri eleştirdi. Akansoy, söz konusu ülkelerin bağımsız karar alma haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Bu ülkeleri “bizi sattılar” gibi ifadelerle suçlamanın yanlış ve küçültücü olduğunu belirten Akansoy, “Doğru, Avrupa Birliği imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 12 milyar euroluk bir bütçeyi iş birliği için ayırdı. Bu ülkeler bu kaynağı kendi ceplerine koymak için değil, Rusya’dan bağımsız bir şekilde Orta Asya’yı Batı’ya bağlayacak Trans-Hazar Koridoru için kullanacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bu yatırımların doğal kaynakların batıya transferine yönelik olduğunu ve küresel enerji güvenliği açısından stratejik değer taşıdığını dile getiren Akansoy, konunun medya tarafından çarpıtıldığını söyledi.

“Bazı yayın organlarının, ‘bizi sattılar’, ‘uyan ey Türkiye’ gibi başlıklarıyla kamuoyu yanlış yönlendirildi. Böyle bir durum yok.” diyen Akansoy, yaşanan gelişmelerin soğukkanlı ve sağduyulu biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akansoy kavramları ve düşünceleri ötekileştirmeden ve düşmanlaştırmadan adım atmak gerektiğini anlattı.

Seçim süreçlerinden hükümet programına, adalet ve hesap verilebilirlikten hukuk devleti ilkelerine kadar birçok başlıkta eleştirilerde bulunan Akansoy, katılımcı demokrasinin gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Hükümetin somut bir programdan yoksun olduğunu savunan Akansoy, “Aklımızı başımıza almaktan başka çaremiz yoktur. Ülkeyi gerçekten hukuk temelinde, adaletle ve halkın iradesiyle yönetmek istiyorsak, önce sistemin işleyişini dürüstçe değerlendirmeliyiz.” dedi.

Akansoy’un konuşması üzerine yerinden söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan gelişmelere ve yapılan açıklamalara işaret ederek “Rum tarafının bizimle bu adanın egemenliğini ve zenginliğini paylaşma niyeti yok.” dedi.

Akansoy ise “Cevaplandırılması gereken soru şudur, ömrümüz içerisinde sizin sürdürdüğünüz siyaset ile Kıbrıslı Türklerin var olan bu kıskacı kırabilmesi bizce mümkün değildir, sıkıntı buradadır.” diye konuştu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Kıbrıs Türk halkının, dünyadaki platformların neresinde yer aldığının çok önemli olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs’la yapılacak anlaşmaların, Kıbrıs Türk tarafına umut olarak verildiğini daha sonra umutların dibe vurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Sorunlara ister soldan ister sağdan bakalım, sorunlarımız ortaktır.” dedi.

“Biz gözünü dünyaya çevirmiş, dünyayla bütünleşen bir halkız.” diye konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs’a bakış açısının “egemence” olduğunu, Kıbrıs Türk halkının eşit bir halk olarak görülmediğini kaydetti.

KKTC’nin hukuk ve ekonomi temelinde çok güçlü hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bir gün masaya oturduğumuzda karşı taraf bizi muhtaç görmesin.” dedi.

“KKTC’ye aşık” bir bakış açısı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “İç meseleleri çözmek, dış meseleleri çözmeye katkı yapar.” vurgusu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, toplumsal sorunları çözmek yerine partisel kazançlar uğruna hareket edilirse daha çok yol yürüneceğini ifade etti.

-Öznedefe

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, “Ülkede çok kötü bir tiyatro ve oyun oynanıyor. Oyuncular ise senaryodan da kötü.” diyerek, Maliye Bakanı Bakanı Berova’ya, suç gelirlerinin önlenmesi ile ilgili ne gibi önlemlerin alındığına yönelik soru sorulduğunu hatırlattı.

Suç gelirleriyle ilgili yasanın geçen yıl Cumhuriyet Meclisi’nden geçirildiğini ifade eden Özdenefe, aradan geçen bir buçuk yıl içerisinde mevzuatla ilgili sadece bir tüzüğün hayata geçirildiğini söyledi.

Kısa bir süre önce bu yasayla birebir zıt olan yurt dışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yasanın gündeme alındığını dile getiren Özdenefe, konuşmasını uyarı mahiyetinde yaptığını belirtti.

Sistemin dışındaki paranın sistemin içerisine girmesinin yolunun açılacağı uyarısında bulunan Özdenefe, bu yasanın çok ciddi bir risk içerdiğine dikkat çekti. Özdenefe, kara para aklanmasının, KKTC’nin çamaşır makinesi gibi kullanılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Nerede kazanıldığı belli olmayan paralardan alınacak verginin ise yüzde üç olduğunu kaydeden Özdenefe, bankacılık sisteminin de riske atılacağını söyledi, “Bu halkın başına daha fazla bela örmeyin.” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Özdenefe’nin kendini kötü oyuncu olarak itham ettiğini dile getirerek, “Bilgisiz olursanız çıkar burada bu çeşit yorumlar yapabilirsiniz.” dedi.

Yurt dışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yasa tasarısının perşembe günü komitede görüşüleceğini ifade eden Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yasa tasarısı konusunda yanlış bilgilendirmeler yapıldığını aktardığını anlattı.

İlgilileri komite toplantısına çağırarak, gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını söyleyen Bakan Berova, Fazilet Özdenefe’yi perşembe günkü komiteye davet ederek, aklında olan tüm soruları sormasını istedi. Berova, yasa tasarısı hakkında pazartesi günü ise Genel Kurul’da ivedilik isteyeceklerini söyledi.

Suç gelirleri yasasının son versiyonunun kendi dönemlerinde yapıldığını ifade eden Berova, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde nelerin yapıldığını araştıracağını kaydetti. Bakan Berova, MASAK ile yakın bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını da belirtti.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise yeniden söz alarak, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “ilgisiz ve bilgisiz” şeklinde yorumladığı konuşmasını Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mete Feridun’un kaleme aldığı çalışmalara dayandırdığını kaydetti.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın toplumu bölmeye çalıştığı gibi gençleri de böldüğünü savunarak, “Gençleri duymuyor, yok farz ediyor.” dedi.

Cenevre toplantısında bazı sonuçlar çıktığını, Gençlik Komitesi oluşturulmasının bunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Özuslu, Cumhurbaşkanı'nın 16 kişilik komiteyi oluştururken, gençlerin sadece bir kesimini, UBP’ye yakın isimleri tercih ettiği kaydetti.

Çok sayıda gençlik örgütünün komiteye katılmak istediğini anlatan Özuslu, “Gençler diyor ki, ‘Biz de katkı koymak istiyoruz… Bize rol verin, fırsat tanıyın' ancak Cumhurbaşkanı gençleri duymuyor” şeklinde konuştu.

18-19 örgütün komiteye katılmak için talepkar olduğunu dile getiren Sami Özuslu, gençler tarafından, “temsilcilerin tek taraflı belirlendiğini” eleştirileri yapıldığını kaydetti. Gençlerin tepkilerinin yer aldığı açıklamaları Meclis kürsüsünden okuyan Özuslu, Cumhurbaşkanı'nın kendini dinleyeceği yönünde bir beklentisi olmadığını da söyledi.

Sami Özuslu, TDT ile kurulan ilişkilerin abartılıp, kamuoyuna sunulmaktan vazgeçilmesini de istedi.

Özuslu’nun konuşmasının ardından Genel Kurul tamamlandı. Gelecek birleşim 28 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.