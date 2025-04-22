Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne Değirmenlik ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan engelli bireyleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Girne-Değirmenlik ana yolunda, Arapköy kavşağı noktasında Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı engelli bireyleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu, minibüste bulunan 8 engelli birey ve minibüs şoförü hafif yaralı olarak müşahede altına alındı.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

İlk olarak Girne Akçicek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden Gardiyanoğlu, doktorlarlardan, yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı.

Gardiyanoğlu, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

“İki kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasından dolayı son derece üzgünüz. Engelli bireylerimiz ve minibüs şoförümüz kazayı çeşitli yaralarla atlatmışlardır ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tedavileri devam etmektedir. Tüm bu süreçte bizler yanlarındayız. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet tüm yaralılarımıza acil şifalar dilerim.”