“Geleceğin lider teknoloji insanlarını yetiştirecek, yenilikçi fikirlerle dolu projelerin doğmasına vesile olacak”

Başbakan Ünal Üstel, halkı, gençleri, öğretmenler ve öğrencileri Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katılmaya davet etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak, yarın başlayıp Pazar günü sona erecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline (TEKNOFEST) 2025’e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Üstel, Ercan Havalimanı eski terminal alanında düzenlenecek organizasyonun, 70 bin metrekarelik bir alanda, sayısız katılımcı kurum ve kuruluşun sergileriyle, teknoloji dünyasının en yeni gelişmelerini keşfetme fırsatı sunacağını vurguladı.

Festival boyunca, Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait SOLOTÜRK akrobasi gösterileri ile gökyüzünün bir kez daha Türk kahramanlarıyla dolacağına işaret eden Üstel, 12 yeni hava aracının sergileneceği etkinlikte, ülkedeki teknoloji, havacılık ve uzay alanındaki son yenilikleri ilk elden inceleme şansı bulunacağını kaydetti.

TEKNOFEST 2025’in, sadece büyük bir organizasyon olmanın ötesinde, KKTC’deki gençlere, eğitimcilere, girişimcilere ve ailelere büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Üstel, bu yıl, KKTC'den 20 takımın finale kalarak büyük bir başarıya imza attığını, bu gurur verici başarının gençlerin potansiyelinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

-“ KKTC'nin en iyi takımları ulusal arenada…”

Teknoloji yarışmalarına katılan 15 binden fazla başvuru arasından KKTC'nin en iyi takımlarının, ulusal arenada yer alma hakkı kazandığını belirten Üstel, “Bu festivalde yer alacak olan her bir etkinlik, çocuklarımız ve gençlerimiz için eşsiz bir deneyim olacak. Aynı zamanda öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve ailelerimiz için de bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunacaktır. TEKNOFEST, geleceğin lider teknoloji insanlarını yetiştirecek, yenilikçi fikirlerle dolu projelerin doğmasına vesile olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Bu önemli etkinliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmesi, sadece bugünün değil, yarının teknoloji ve havacılık alanında bize olan katkılarını da şekillendirecektir” diyen Üstel, ülkenin geleceği için hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm gençlere bu festivale katılmaları çağrısında bulundu.

Başbakan Üstel, “Bu büyük organizasyonun başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm KKTC halkını, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve gençlerimizi TEKNOFEST 2025'te görmek için davet ediyorum” ifadelerini kullandı.