Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Genel Kurul'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu söz alarak Ürün Solyalı’ya cevap verdi. Amcaoğlu, Solyalı’nın verdiği bazı rakamların yanlış olduğunu belirterek, Genel Kurul’da sayısal verileri paylaştı.

Amcaoğlu konuşmasında, genel olarak bütün küçük ve orta boy ölçekli işletmelere ve bu savaş ortamında ortaya çıkan sıkıntılarla birlikte yaşanan krizlere yönelik henüz açıklanan bir tedbir kredi paketi olmadığına da dikkat çekti.

Kendisinin pandemiyi yaşayan bir Maliye Bakanı olduğu hatırlatmasında da bulunan Amcaoğlu, bugün pandeminin etkilerinden çok daha fazla etkinin söz konusu olduğu bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Amcaoğlu, milletvekillerine de çağrıda bulunarak, ülke ekonomisini enflasyonist bir yapıya sokacak söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yarattığı güven ortamında coğrafyada tek savaşta olmayan ülke olduklarını kaydeden Amcaoğlu, yaşanan bu krizin fırsata çevrilebileceğini ve turizm alanında yapılabilecekleri ifade etti.

-Hulisi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu, Genel Kurul’da

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun konuşmasını tamamlamasının ardından, Cumhuriyet Meclisi’ne giriş yapan Hulusi Akar Başkanlığı’ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu heyetini selamlayarak, heyetin Genel Kurul'a giriş yaptığı bilgisini paylaştı.

-Şahali

CTP Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali, Bakan Amcaoğlu’na konuşması sonrasında bir soru yöneltmek istediğini belirterek, akaryakıt istasyonlarıyla hükümet arasında bir türbülans yaşanıp yaşanmadığını sordu. Şahali, ayrıca akaryakıt istasyonlarının komisyonları noktasında bir erozyon oluştuğunu savunarak, bu bağlamda bir eylem ihtimali olup olmadığını ve akaryakıtın iç tedarik konusunda bir sıkıntı olup olmadığı konusunda bilgi istedi.

-Amcaoğlu

Bakan Olgun Amcaoğlu konuşmasında Erkut Şahali’nin sorusunu yanıtlayarak, Bakanlık olarak bugüne kadarki politikalarının ürünü fiyatına dokunmaktan başka bir şey olmadığını, ürünün fiyatını yukarıya çeken enstrümanları kullandıklarını bu sayede akaryakıt istasyonlarının sattıkları ürünü yerine koyabilme yetilerini yitirmemelerini amaçladıklarını kaydetti.

Ekonomi ve enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amcaoğlu, mevcut koşullarda fiyatların seyrine yönelik öngörüde bulunmanın zor olduğunu belirtti. Küresel belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Amcaoğlu, özellikle enerji arzına bağlı gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Körfez bölgesinde yaşanabilecek olası bir krizin etkilerine değinen Amcaoğlu, böyle bir durumda yalnızca akaryakıt fiyatlarında değil, küresel ölçekte gıda tedarikinde de ciddi sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.

Enerji ile gıda arzının birbirine doğrudan bağlı olduğuna işaret eden Amcaoğlu, yaşanabilecek gelişmelerin dünya genelinde ekonomik dengeleri etkileyebileceğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Kendi insanımızın enflasyonist yapıdan korunması amacıyla raflara yansıyan enflasyon oranlarının aşağıda seyretmesi hasebiyle hareketle fiyat belirleme noktasında davranış sergilemeye devam edeceğiz.” dedi.

Amcaoğlu, aynı zamanda benzin istasyonları tarafında da bir sıkıntı, kriz yaşanmaması ve bir eylem olmaması için her zaman çaba gösterdikelrini kaydetti.

- Özuslu:

CTP Milletvekili Sami Özuslu daha sonra söz alarak, “Bayındırlık Bakanı’na Bazı Önemli Sorular” konulu güncel konuşmasını gerçekleştirdi.

Özuslu, geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın olmadığını söyleyerek, bu hafta kendisine yöneltmek istediği sorular olduğunu ifade etti.

İlk konunun Çatalköy-Girne yolu olduğunu aktaran Özuslu, söz konusu yolun 7-8 aydır devam ettiğini ancak bir yere kadar gelip, tıkandığını dile getirdi.

Özuslu, tıkanıklığın sebebinin Elektrik Kurumu ile Karayolları Dairesi arasındaki çekişme olduğu bilgisini aldıklarını ifade ederek, bu çekişmenin faturasını o bölgede yaşayan insanların, esnafın ve turizmcinin çektiğini söyledi.

Yolun bir çile yoluna dönüştüğünü ifade eden Özuslu, Bakan Arıklı’ya konunun nasıl çözüleceğine dair bir yol haritası olup olmadığını sordu.

Özuslu, gündemindeki ikinci konunun, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihalesinin yapıldığı ve çalışmaların başlayacağı belirtilen dağ yolu projesi olduğunu ifade etti. Söz konusu projenin, Erülkü çemberi ile Acapulco kavşağı arasındaki güzergâhı kapsadığını belirten Özuslu, çalışmalara ilişkin sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Söz konusu yolda çok fazla trafik kazası ve ölümlü kazaların meydana geldiğini aktaran Özuslu, herhangi bir şekilde şu ana kadar bu yola dair bir adım atılmadığını gözlemlediklerini kaydetti.

Özuslu, geçen sene Çatalköy- Esentepe Belediyesi'nin bir organizasyonuyla bir toplantı gerçekleştirildiğini anımsatarak, ilgili yolun bazı noktalarına müdahale edilerek kullanılabilir hale gelmesini sağlamak amacıyla bir inisiyatif oluşturmak istendiğini ancak Bakan Arıklı’nın aynı gün yaptığı açıklamayla Ankara’da yolla ilgili ihaleye çıkıldığını ve çalışmalar yapılacağını duyurduğunu söyledi.

Şu ana kadar geçen sürede meseleyle ilgili herhangi bir proje görmediklerini söyleyen Özuslu, yapılacak bir proje olup olmadığını, proje varsa da yapılacak proje nedir sorusunu sordu.

Özuslu, üçüncü olarak ise Meclis’te tartışılan fiberoptik protokolü meselesiyle ilgili neler yapıldığını sordu. Görüşmelerde, konun çok acil olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Özuslu, Bakan Arıklı’ya bu konuda bir gelişme olup olmadığını sordu.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise daha sonra söz alarak, Sami Özuslu’ya cevap verdi.

Fiberoptik konusuyla ilgili paydaşlarla uzun bir görüşme süreci yaşadıklarını kaydeden Arıklı, önemli maddelerden uzlaştıklarını belirtti.

Bu konuda Telekom yetkililerinin söyledikleri belki kamuoyunu tatmin etmez diye TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın adaya geldiğini aktaran Arıklı, “Bu yönde bir eksiklik varsa, düzeltiriz, yanlışlık varsa bu konuda herhangi bir şekilde kimseyi mağdur etmeyiz” şeklinde açıklamada bulunduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi ne karar verirse versin, ek protokolden vazgeçmeyeceklerini de söyledi.

“Protokole hazırlanacak.” diyen Arıklı, ek protokol maddelerinin büyük ölçüde ortada olduğunu da belirtti.

Arıklı, kimsenin fiberoptik projesine karşı olmadığını, protokolün içindeki bazı maddelere karşı olduklarını, bunun da memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çatalköy yolu meselesi hakkında da bilgi veren Arıklı, orada yaşanan sorunun KIB-TEK tarafından çıkartılan 40 milyonluk bir fark nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Yolun altından yüksek gerilim hattı geçtiğini ve bunun yukarıya taşınabilmesi için 40 milyon istendiğini işaret eden Arıklı, bu sıkıntılı ortamda kendisinin 40 milyonu bulmasının zorluklarını açıkladı. Bakan Arıklı, konu hakkında Başbakan Ünal Üstel’in Maliye Bakanlığı’na talimat verdiğini de söyledi.

Arıklı, Dağyolu konusunda alınması gereken yüzlerce ara emir olduğunu, ayrıca yüzlerce istimlak yapılması gerektiğini söyleyerek, bölgenin suyunun depoya giden isale hatlarının da oradan geçtiğini ve o ishal hatlarının da dört metre ötelenmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisini vererek, projenin üretildiğini, ihale yapıldığını ve firmanın buraya geldiğini söyledi. “Firma şu anda bütün araçlarını, gereçlerini konuşlandırdı” diyen Arıklı, havaların düzelmesini beklediklerini dile getirdi.

Projede herhangi bir sıkıntı olmadığını da vurgulayan Arıklı, “İnşallah okulların açılmasına o yol yetişmiş olacak” dedi.