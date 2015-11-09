TAŞ OCAKLARI KONUSU TARTIŞILDI

Meclis Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçilmeden önce söz alan DP UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, devam eden müzakere sürecinde görüşme masasına 220 bin vatandaş sayısının verildiğini ve bu sayıda bir yanlışlık olduğunu devamlı söylediklerini anlattı.

Denktaş, vatandaşlık yasa tasarısının yakında görüşüleceğini ifade ederek, yeni vatandaşlık yasa tasarısına göre oluşacak yeni vatandaşlıklarının görüşme masasına verilmeyeceği yönünde bir söylemin olmasını eleştirdi.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, her partiden bir vekilinin cuma günleri biraraya gelerek görüşmeler hakkında bilgi edindiği; vatandaşlıkla ilgili bu rakamın tutanakta olduğunu ancak bunun güncel bir rakam olmadığını söyledi.

Çeler, “Denktaş, dedikodulara kulak asılmaması amacıyla belki bu konuyu gündeme getirdi ama tutanaklar açılarak Taçoy da bunu gördü” dedi.

Çeler, Cumhurbaşkanı ve sözcüsünün halka daima açık olduğunu ancak birilerinin buna “çomak sokmaya” çalıştığını kaydederek, yapılan tüm çalışmaların net ortada olduğunu kaydetti.

AKANSOY

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, vatandaşlık konusunun toplumsal bir yara olduğunu defalarca söylediklerini, kendisinin üzerinde durduğu konunun ise insanların bundan sonraki yaşamlarını adil ve hukuk çerçevesinde yaşaması olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununda vatandaşlık konusunun toplumsal huzuru bozmadan gereken çalışmaların yapılacağını ve sorunlara çare üretileceğini dile getiren Akansoy, Kıbrıs sorununun ortak bir sorun olduğunu söyledi.

KTMMOB YASA TASARISI…

Daha sonra, Genel Kurul'un gündemindeki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

DİNÇYÜREK

DP UG Milletvekili Hakan Dinçyürek tasarı üzerine söz alarak, taş ocakları konusunda hükümetin ne tür adımlar atacağını sordu.

Dinçyürek, hazırlanan yasa tasarısında taş ocaklarının günün koşullarına uygunluğu ve çalışanların çalışma koşullarının nasıl yer aldığının belirlenmesini istedi.

ŞAHALİ

Tarım, Gıda ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, taş ocaklarıyla ilgili alınan kararların hukuki boyutu olduğunu kaydetti.

İşletme izinleri ile ilgili yaşanan sorunları anlatan Şahali, çözümlerin de yargı kararları dikkate alınarak bulunması gerektiğini söyledi.

ÇAKICI

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı da, konunun çok net olmadığını ifade ederek Bakan Şahali’den bilgi istedi.

İşletme izni dolan şirketlerin neden hukuki davası olabileceğinin açıklanmasını isteyen Çakıcı, devletin bu konuda ne yükümlülüğü olduğu sorusunu sordu.

ŞAHALİ

Bakan Şahali tekrar söz alarak, ilgili şirketin işletme izninin 2017 yılına kadar olduğunu ve tüm taş ocaklarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Oda’nın hazırlayacağı strateji belgelerine bakılarak gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyen Şahali, tüzük çalışmalarının daha tamamlanmadığını belirtti.

BAKIRCI

UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, şirkete her yıl çalışma izni verildiğini dile getirerek, ülkenin hammaddesinin dışarıyla gönderilmesine karşı olduklarını daha önce de söylediklerini ve Bakanlar Kurulu’nda tartıştıklarını kaydetti.

Kendisinin bu hammaddenin dışa aktarılmasına karşı olduğunu fakat hükümetin de bir anlaşması olmasından dolayı konunun dikkate alınarak dengenin sağlanması gerektiğini dile getiren Bakırcı, işletme izinlerinin iptalinin kolay olmadığını fakat kademeli olarak azaltılabileceğini belirtti.

DENKTAŞ

DP UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülkenin hammaddelerinin ihraç edilmemesi gerektiğini dile getirerek, “fakat benim anladığıma göre 2017 yılına kadar, işletme izni bitene kadar ülkenin taşı toprağı ihraç edilecek” dedi.

İşletme izninin uzatıldığını ve bu iznin uzayıp uzayıp gideceğini dile getiren Denktaş, esas olanın ihracatın devam edip etmeyeceği konusunda karar alınması olduğunu belirtti.

Çevre örgütlerinin siyasi baskı altında olduklarını ve bu işletme izinleri konusunda sessiz kaldıklarını ileri sürerek, çevre örgütlerini eleştiren Denktaş, geçmiş dönemde alınan söz konusu işletme izin kararını okudu.