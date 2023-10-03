Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.

Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Uluçay

Genel Kurulda son konuşmayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptı.

Uluçay, yaz dönemi boyunca Haziran’dan önce ortaya konulan hususlarda çok bir gelişme olmadığını kaydetti.

Vatandaşlık konusunun önemli olduğuna dikkat çeken Uluçay, nüfus politikasını ortaya koyarak vatandaşlık konularının ele alınması gerektiğini ve kendi döneminde başlatılan “Beyaz Kimlik” çalışmaların bu dönem de göz önünde tutulması gerektiğini belirtti.

Nitelikli iş gücünün ülkede barınabilmesi açısından da çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren Uluçay, var olan sorunların çözümü yönünden de beyaz kimlik uygulamasının göz önünde tutulmasının önemine dikkat çekti.

Yaz döneminde piyasaların seyrinin herkes tarafından takip edildiğini dile getiren Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir seçimden çıktığını ve politika faiz oranının yükseldiğini dile getirerek, döviz ve Türk Lirasının durumunun da düşünülerek Türkiye politikalarının neticesinde KKTC’ye yansıyan kısmının ne olduğuna bakılması gerektiğini belirtti.

Geçiş kapıları çoğaltılmalı…

Kara geçiş kapılarından yapılan geçişlerin KKTC ekonomisine önemli katkıları olduğunu dile getiren Uluçay, geçiş kapılarının çoğaltılması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de yaşayan kişilerin elde ettiği gelirlere paralel sağlamak için geçiş kapılarının önemini sürekli vurguladıklarını dile getiren Uluçay, bu sorunun çözümü yönünde hiç bir ilerleme yapılmadığını belirtti.

Limanlar konusuna da değinen Uluçay, Gazimağusa limanının ithalatın yoğun olarak yapıldığı bir yer olmasına rağmen hükümet tarafından sorunların çözülmediğini söyledi.

2024 yılına nasıl girileceğini soran Uluçay, atılacak adımların önemine dikkat çekti ve bu adımların atılmadığını savundu.

DAÜ KKTC açısından çok önemli

DAÜ’nün KKTC açısından çok önemli olduğunu dile getiren Uluçay, okulun yaşadığı sorunların devam ettiğini ve gelinen noktada geç kalındığını ileri sürdü.

DAÜ’deki sorunların daha önce ele alınması halinde sorunun bu kadar büyümeyeceğine dikkat çeken Uluçay, bu konuda hassas davranılmasının önemli olduğunu belirtti.

Hayat pahalılığına da değinen Uluçay, insanların 4’te 1 kayıp yaşadığını kaydetti.

Hayat pahalılığı uygulamasının 6 ayda değil 2 ayda bir yapılmasını önerdiklerini dile getiren Uluçay, ülkede kalkına planına ihtiyaç olunduğunu fakat bu plandan önce TC’nin ve dünyada da bazı ülkelerin yaşamakta olduğu ekonomik sorunların kısa vadeli projeksiyonlarının en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

2024 yılına hazırlanıldığı bu dönemde KKTC koşullarında ekonomik durumların da göz önünde tutularak önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, enflasyon ve kredi faizlerinin kalıcılaşma endişesi yaşandığını söyledi ve KKTC yurttaşlarının yapacakları yatırımların da aşağıya çekilebileceğini belirtti.

Eğitimde pilot uygulama yapılmalıydı

Eğitimde tam gün hedefi konusunda da konuşan Uluçay, bu adımın pilot bir uygulanmayla başlanması gerektiğini söyleyerek, böyle önemli bir konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Pilot uygulama ile hareket edilmesi halinde bu uygulamanın daha kolay uygulanabilir olabileceğini dile getiren Uluçay, tam gün eğitimin günün sonunda pilot uygulamaya kalacak gibi durduğunu ifade etti.

Depremden etkilenen okullarla ilgili ise, bir programlama yapılması gerektiğini dile getiren Uluçay, KKTC’nin içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurmak gerektiğini ve yapılacak projelerin kısa ve orta vadede kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Uluçay'ın konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.