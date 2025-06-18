Güzelyurt'ta festival parkında yer alan halı saha, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Belediye Başkanları futbol maçıyla yeniden hizmete girdi. Karşılaşmayı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de izledi

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Takımı "İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ile Meclis İdari Mali Teknik Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu"ndan oluşuyordu. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de Belediye Başkanları takımında forma giydi.

Etkinliğin başında konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, halı sahanın belediye tarafından yeniden gençliğin hizmetine sunulduğunu ifade ederek sahadan elde edilen gelirin bölge kulüplerine verilmesi için karar ürettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında çok güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerine değinerek festivalin çok güzel geçtiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Özçınar’ın hem bölgeye hem de önemli hizmetleri olduğuna işaret eden Öztürkler, Güzelyurt gençliğine yeniden bir saha kazandırılmasının da sevindirici olduğunu belirtti.

Konuşmalardan sonra oynanan karşılaşma 9-9 beraberlikle sonuçlandı.