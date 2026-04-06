Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama göreviyle toplanacak. Kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören 11 yasa tasarısının da gündemde olduğu bugünkü birleşimin saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurul’un gündeminde, Mahkemeler Değişiklik Yasa Tasarısı ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de bulunuyor.

Hükümetin hayat pahalılığı düzenlemeleriyle ilgili yasa tasarılarının Meclis Genel Kurulu gündemine alınması üzerine geçen pazartesi kamuda örgütlü sendikalar, ülke genelinde grev ve eylem gerçekleştirmişti.

Geçen Pazartesi akşamı toplanan Meclis Genel Kurulu’nda yasa tasarıları ele alınmış, çalışmalar gece boyunca devam etmiş ve sabaha karşı saat 04.00 sıralarında oturuma ara verilmişti.

Sendikalar ise bu gelişmenin ardından salı günü yapmayı planladıkları grevi askıya aldıklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun salı günkü oturumu yapılmazken, gün içinde kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulaması, Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararnamelerle yeniden düzenlenmişti.

Bunun üzerine perşembe günü Cumhuriyetçi Türk Partisi ve sendikalar, kararnamelerle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri başvurusu yapmıştı.

Kararnamelerdeki düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak hayat pahalılığı farkı, bir defaya mahsus olmak üzere iki ayrı dönemde konsolide edilerek uygulanacak. Ödenek artışı, 3 aylık dönem için Nisan 2026’da, 9 aylık dönem için ise Ocak 2027’de maaşlara yansıtılacak.