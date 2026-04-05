Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken, bulduğu birkaç net fırsatı gole çeviremedi. Kalesinde de ani ataklardan önemli pozisyonlar veren Fenerbahçe, soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+7. dakikasında gelişen atakta Dorgeles Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+11. dakikada penaltı atışından Kerem Aktükroğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe, 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi

Fenerbahçe'nin 56. dakikada attığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio devam edemedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

Derbi performansı göz doldurdu

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.

Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.

Cherif net pozisyonları değerlendiremedi

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilere devre arasında katılan 19 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde çok net 2 gol pozisyonundan faydalanamayarak tribünlerin tepkisini çekti.

Beşiktaş derbiyi son anda kaybetti

Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla 52 puanda kalan siyah-beyazlı ekip 4. sıradaki yerini korudu.

Kadıköy'de 2 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Kadıköy'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilen Beşiktaş daha sonra oynadığı 2 maçta rakibine mağlup olmadı. Geçen sezon oynanan lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu sezonki Ziraat Türkiye Kupası maçında da sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

Bu sezon derbi kazanamadı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

Ersin Destanoğlu yıldızlaştı

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu.

Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

Deplasmandaki yenilmezlik serisi bitti

Fenerbahçe derbisine kadar deplasmanda üst üste 11 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, bu sezonki 3. dış saha yenilgisini yaşadı.

Alanyaspor ve Göztepe'ye konuk olduğu maçlarda üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Kadıköy'de son dakikada gelen penaltı golüyle sona erdi.

Murillo hastanelik oldu

Karşılaşmanın 36. dakikasında Archie Brown ile girdiği bir pozisyonda yüzüne darbe alan Amir Murillo, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıyı tamamlayan siyah-beyazlı oyuncu, devre arasında kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo'nun yerine 46. dakikada Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

Ndidi cezalı duruma düştü

Derbinin 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü.

ikas Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da sarı kartını gören Beşiktaşlı futbolcu, cezası nedeniyle Hesap.com Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Bu arada Ndidi yaşadığı sakatlığın ardından 86. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.

73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.