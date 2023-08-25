Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 12.00’de başladı.

Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine Töre, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Meclis dün de muhalefet milletvekillerinin istemiyle olağanüstü toplanmıştı.

Bugünkü toplantının gündeminde 11 yasa tasarısı veya önerisi var.

Tasarı ve öneriler şöyle:

“Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi; Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi; Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi.”