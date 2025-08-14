(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yaklaşık 5 yıl süren öz çocuğuna cinsel istismar ve tecavüz suçlarından yargılanan F.G aleyhindeki ceza kararı açıklandı. Sanığın öz çocuğuna karşı 3 ila 10 yaşları arasında sistematik olarak cinsel istismar ve tecavüz suçlarını işlediğinden ötürü suçlu bulmasının ardından mahkeme heyeti oy birliği ile sanığı 30 yıl hapse mahkûm etti. Dava, 2021 yılının başında açılmış ve duruşmalara 2022'de başlanmıştı. Sanık F.G., 2014-2015 yılları arasında Lefkoşa'daki evinde oğlu N.G.'ye cinsel tecavüzde bulunmakla itham edilmişti. Mahkeme, mağdurun çocuk olması sebebiyle yargılamayı kapalı oturumda gerçekleştirirken çocuğun mahkemedeki tanıklığı, sanık ile arasına paravan konularak sanık olan babasını görmemesi sağlanmıştı.

Yaklaşık 5 yıldır ağır ceza heyetini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile veriş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Başkan Aksun, kararda sanığın suçu işlediğine dair "makul şüphenin ötesinde" bir kanaat oluştuğunu belirterek, mağdurla yalnız kalabilecek tek yetişkin olduğu ve fiziksel kanıtların sadece suçu doğrulamakla kalmayıp, aynı zamanda suçu işleyebilecek tek kişinin sanık olduğunu işaret ettiğine bulgu yaptıklarını aktardı.

Başkan Aksun kararda sanığın lehine ve aleyhine olan huşuları değerlendirdikten sonra karara şöyle devam etti : “Çocuklar toplumun en savunmasız bireyleri olup onları korumak toplumun temel vazifesi iken huzurumuzdaki mağdur en acı darbeyi en güvendiği yerden, dıştan gelecek her türlü tehlikeden kendine kalkanı olması gereken babasından almıştır. Bir çocuğun babasının kolları, sığınacağı en güvenli liman olacağı yerde, oun hayatını mahveden, yaşam sevincini çalan ellere dönüşmüştür. Sanık çocuğunun kahramanı olması gerekirken onun en büyük kabusu haline dönüşmüştür.

Otizimli bireylerin toplum içinde damgalanması, gelişim bozuklukları sebebiyle aşağılanması, hor görülmesi veya rahatsızlıklarından faydalanılması en hafif tabiri ile ilkel bir yaklaşımdır; hele böylesi bir çocuğun babasından beklenen otizimli oğlunun çıkmayan sesi olması iken huzurumuzdaki çocuğun sessiz çığlıkları onu sevecek diye kollarını açıp beklediği babası tarafından maalesef susturulmuştur.

Baba sevgisi otizimli çocuğun içindeki karanlığı aydınlatacağına, sanık onun tek ışık kaynağını da söndürmüştür. Bir baba evladının tek damla göz yaşında boğulurken bu sanık o gözlerden seller akmasına sebep olmuştur.

Bu vahim durum karşısında mahkememizin sanığa uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza takdir etmekten başka bir seçeneği kalmamıştır” dedi.

Başkan Fadıl Aksun netice olarak sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 30 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.