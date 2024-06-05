Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’nın resmi davetiyle Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13.Genel Kurulu’na katılmak üzere Bakü’ye gitti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre ve heyetini, Haydar Aliyev Uluslararası Havaalanı’nda, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer karşıladı.

-Töre

Töre burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, özlemini duydukları toplantılarda yer alacaklarını söyledi.

Güzel temaslar olacağına inandığını dile getiren Töre, beklentilerinin, KKTC’nin TÜRKPA’da asli üyeliğe geçmesi olduğunu kaydetti.

Türk Devletleri ile olan ilişkilerin artmasını beklediklerini kaydeden Töre, Azerbaycan’ın bu anlamda anahtar ülke konumunda olduğunu belirtti.

Azerbaycan halkına selamlarını ileten Töre, “Birliğimiz daha güçlü hale gelecektir” dedi.

-Feyziyev

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev de konuşmasında, iki ülke Meclisleri arasında dostluk grubu oluşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın Bakü’ye ilk gelişi olduğunu anımsatarak, kendisini en iyi şekilde misafir etmek istediklerini söyledi.

KKTC Meclis heyetini Azerbaycan’da görmekten memnun olduklarını ifade eden Feyziyev, iki ülke Meclisleri arasında ilişkilerin daha da artacağına inandıklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, heyetin konaklayacağı Fairmont Otel’e varışında ise Azerbaycan Ebedi Birlik Gençler İctimai Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Töre’nin heyetinde, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun bulunuyor.