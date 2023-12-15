Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarıyla kalıntıları bulunarak kimliklendirilen Mustafa Hüseyin ve Erdoğan Derviş için taziye mesajı yayımladı.

Töre, mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, şehitlerin kanları ve gazilerin mücadelesiyle kurulduğunu belirterek, Mustafa Hüseyin ve Erdoğan Derviş’in Rumlar tarafından vahşice katledildiğini kaydetti, “Bağımsızlıktan taviz vererek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçerek Kıbrıs’ta bir barışa ulaşılamaz” dedi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm modeli yolunun yürünmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim tek güvencemiz, Anavatan Türkiye’dir ve Kıbrıs Türk halkının kendi milli iradesi ile kurulan KKTC’dir. Devlet esastır ve devletimizden asla vazgeçmeyiz.

Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelinceye kadar vatan bildiği topraklarını savunmak ve adadaki varlığını sürdürmek için bir çok mücadele sergilemiş, bu uğurda şehitler vermiştir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize uzun ömürler dilerim.”

(EMR/ŞEB) Fotoğraflı