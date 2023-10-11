Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Uluslararası Azerbaycanım” Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emil Nasirli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Zirve Reformcu Destek Merkezi Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Elçin Ahundzade ile Ressam ve yazar Aida İbrahimova yer aldı.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kabulde ayrıca Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da hazır bulundu.

Töre, kabuldeki konuşmasında, aynı milletin insanları olduklarına işaret ederek, devletlerin adı farklı olsa da Türklük çatısı altında birleştiklerini kaydetti. Töre, önemli olanın milletten yana olmak olduğunu belirterek, “Milletimiz ile her zaman gurur duyarız” dedi. Türk milletine hizmet etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Töre, dava anlayışlarının bunu gerektirdiğini söyledi.