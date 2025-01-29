Öztürkler: “Sizlerin ziyareti bizlere güç vermektedir”

Yılmaz: “Her zaman KKTC’nin yanındayız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Öztürkler ile Yılmaz, yaklaşık 5 dakikalık baş başa görüşmenin ardından Meclis Şeref Salonu’nda basına açıklamada bulundu.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, TBMM Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Hayat Milletvekili Hüseyin Yaman, Meclis Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanlık Divanı Başkanı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlık Divanı Başkanı, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve divan üyeleri de yer aldı.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetini Meclis’te görmekten büyük onur duyduğunu belirterek, “Hoş geldiniz” dedi. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangının üzüntüsünü KKTC’de de derinden hissettiklerini dile getiren Öztürkler, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğü ve tanıtımı noktasında, başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin önemli çalışmalar yaptığını belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti. Öztürkler, KKTC’nin özden gelen hakları çerçevesinde egemen eşitliği ve uluslararası statüsü konusunda Anavatan ile birlikte kararlılıklarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma politikalarıyla, enerji vfe siyasi stratejik hamleleri karşısında Türkiye’nin garantörlüğünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Öztürkler, “Sizlerin ziyareti bizlere güç vermektedir. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunarım” dedi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinde yürütülen önemli çalışmalar için de teşekkür etti.

-Yılmaz: “Her zaman KKTC’nin yanındayız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında herkesi saygı, sevgi ve hürmetle selamladı. KKTC Meclisi’nde bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, Meclis Başkanı ve Divan üyelerinin seçimlerinin ardından gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretten dolayı tebriklerini sundu. Yılmaz, KKTC ve Türkiye meclisleri arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

Bolu’daki yangının herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Yılmaz, “Çok acı bir hadise. Cenabı Allah bir daha göstermesin. Bu elim olay sonrasında gösterdiğiniz dayanışma ve ilan ettiğiniz milli yas için teşekkür ediyorum. Bu da gösteriyor ki biz, sevinçte ve tasada bir olan bir milletiz. Her zaman iyi ve kötü günde bir aradayız. Bunu bir kez daha görmüş ve hissetmiş olduk” dedi.

Çeşitli kesimlerle görüşmeler yapıp, tamamlanmak üzere olan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni de inceleyeceklerini ifade eden Yılmaz, bugün gerçekleştirilecek lansmana da katılacağını belirtti.

Meclislerin bir ülkenin kalbi olduğunu ve milli iradenin tecelli ettiği kurumlar olarak büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, KKTC Meclisi ile TBMM arasındaki ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, parlamenter diplomasinin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmada büyük rol oynadığını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında yürürlükte olan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne dikkat çeken Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün refahının artırılması için birçok alanda kapsamlı iş birliklerinin sürdüğünü ifade etti. KKTC’nin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için yeni yasalar ve düzenlemelerin yapılacağına olan inancını dile getiren Yılmaz, yeni kabul edilen bütçenin de hayırlı olmasını diledi.

KKTC’nin hak ettiği uluslararası statüye kavuşmasının büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, egemen eşitliğinin ve uluslararası statüsünün önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yüzde yüz aynı doğrultuda bakıyoruz. Yarım asrı aşan bir gerçeklik var: KKTC devleti var ve bundan sonra atılacak her adım, bu gerçeklik çerçevesinde olmalıdır. Uzun yıllar denenmiş ve sonuç alınamamış yöntemleri tekrar tekrar denemenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz” dedi.

Kardeş ve garantör ülke olarak Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olacağını ifade eden Yılmaz, tüm imkânları doğrultusunda Kıbrıs Türkü’nün haklarını ve hukukunu birlikte savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, konuşmasının sonunda gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.