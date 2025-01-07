Cumhuriyet Meclisi başkan yardımcılarından, milletvekili Sait Güven 87 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, Güven için perşembe günü saat 09.30'da Meclis bahçesinde tören düzenleneceği belirtildi.

-Sait Güven kimdir?

Sait Güven, 1938’de Limasol’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir müddet Limasol’da serbest çalıştı. Daha sonra kamuya giren Sait Güven 1978’de emekli oldu.

23 Haziran 1985’te yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçilen Sait Güven, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. İngilizce bilen Güven, evli ve bir çocuk babasıydı.