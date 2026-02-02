Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin (KTTB) sınavsız uzmanlığa giriş düzenlemesine karşı mücadelesine destek verdi.

MDP’nin açıklamasında, sınavsız ve denetimsiz bir uzmanlık eğitimi anlayışının "hekimlik mesleğinin itibarını zedeleyeceği ve halk sağlığını ciddi biçimde tehdit edeceği" belirtildi.

Uzmanlık eğitiminin liyakat, disiplin ve bilimsel kriterler temelinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık alanının keyfi ve kontrolsüz uygulamalara teslim edilmesinin "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, meslek örgütleri dışlanarak yapılan düzenlemelerin toplumsal fayda üretmeyeceği belirtildi.

KTTB’nin siyah bayrak eyleminin bir protestodan öte, halk sağlığını korumaya yönelik haklı bir uyarı olduğu kaydedilen açıklamada, kamu yararını önceleyen tüm kurum ve kuruluşlar siyah bayrak eylemine destek vermeye çağrısında bulunuldu.

Halk sağlığı ve bilimsel değerlerin siyaset üstü bir mesele olduğunun vurgulandığı açıklamada, tüm siyasi aktörler sağlıkta nitelik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde hareket etmeye davet edildi.