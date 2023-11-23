Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Büsküvütçü mesajında, Atatürk’ün, “kurtuluş ve ilerlemenin toplumda ancak bilimin ve eğitimin yayılmasıyla sağlanacağını düşündüğüne” işaret ederek, eğitimin toplumun çağdaşlaşması ve modernleşmesinde “son derece önemli” olduğunu belirtti.

“Bir ulusun, uluslararası arenada hak ettiği yeri alması, bağımsız ve uygar toplumlar gibi yaşayabilmesi, büyük ölçüde ulusal eğitim sahasında elde ettiği başarılara bağlıdır” diyen Büsküvütçü, “ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geleceğimiz olan yeni kuşağı Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğiticileri yetiştirecektir” dedi.

“Özellikle 6 Şubat depremi sonrasında eğitim ve öğretim kurumlarında çeşitli sıkıntıların daha da belirgin halde yaşandığını gözlemlediklerini” belirten Büsküvütçü, “tam gün eğitime geçiş hususu tam bir keşmekeşe dönüşmüş durumdadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikaların farklı yaklaşımlar sergilemeye devam etmeleri de var olan sorunların daha da artacağının işaretlerini vermektedir” dedi.

Büsküvütçü, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, bizlere göre var olan sıkıntı ve sorunların aşılabilmesinin tek yolu okullarımızdaki öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize güvenmeye devam etmekten geçer. Bizler de bireyler ve veliler olarak özeleştiriye açık olmalı, yapılan hatalardan üzerimize düşen payı almalı ve ona göre tutum ve davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz inancındayız. Çünkü bizler, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğuna hala inanmaktayız” ifadelerini kullandı.