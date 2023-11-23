Ataoğlu: “Çevreyi hep birlikte korumak görevimizdir”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot ve Ankara Eğiten Kitap Genel Yayın Koordinatörü Özgür Doğan’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Nazım Kaşot, “Doğa Temelli Çevre Eğitimi” kitabını bakan Ataoğlu’na sunarak bilgi verdi.

Kaşot, “Türkiye ve Kıbrıs için bir ilk olma özelliğine sahip ve Doğa Temelli Çevre Eğitimi bakış açısıyla yayınlanan kitapta Çevre’nin çok boyutluluğu dikkate alınarak; ekoloji, zooloji, botanik, coğrafya, psikoloji, çevre eğitimi, tarihi çevre, ornitoloji, mammaloji, herpetoloji, drama, sanat, medya, ihtiyoloji, entemoloji, veterinerlik, sosyal bilgiler eğitimi, ziraat, biyoloji eğitimi ve felsefe alanlarından birbirinden saygın ve değerli alan uzmanı hocaların katkısıyla hayat bulmuştur.” diye konuştu.

Bakan Ataoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bakir kalmış doğası ve çevresi ile her zaman gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu güzellikleri hep birlikte korumak görevimizdir” dedi.

Nazım Kaşot’un bir dönem Çevre Koruma Dairesi’nde çalıştığına ve verimli işlere imza attığına da değinen Ataoğlu, Kaşot’a yeni kitabının hayırlı olmasını ve başarılarının devamını diledi.

https://www.egitenkitap.com/urun/doga-temelli-cevre-egitimi-cilt-1 Cilt 2 hazırlıkları da başladı.