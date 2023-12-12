Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı, yerli üretimin ülkenin geleceği için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili MDP Genel Sekreteri Cemre Seziner tarafından yapılan yazılı açıklamada, MDP’nin ülke yönetiminde görev üstlenmesi durumunda bu konuyu devlet politikası haline getireceği dile getirildi.

“Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ithalata dayalı bir ekonomisi olması nedeniyle yerli üretimin, yerli istihdamında ve yerli malı tüketimin özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle daha da önem kazandığı ortadadır” denilen açıklamada Yerli Malı Haftası hakkında da bilgi verildi.