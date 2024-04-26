Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabahtan beri görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 8 sanık tutuksuz da yargılanmaya devam edecek.

Mahkeme, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel binasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını emretti.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 12 Haziran saat 10.00’da yapılmasını da karara bağladı.