Tarım Dairesi, narenciye meyvesinde önemli zarara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadelede, kültürel önlemler ve kimyasal kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti.

Daireden yapılan açıklamada zararlı ile mücadeleye başlanması tavsiyesinde bulunuldu.

Akdeniz meyve sineği larvasının meyve etinden beslenerek doku yumuşamasına ve çökmesine sebep olduğu kaydedilen açıklamada, zarara uğrayan meyvelerin erken olgunlaşıp döküldüğü kaydedildi.

Zararlının en önemli konukçularının limon çeşitleri hariç turunçgiller, kayısı, ayva, şeftali, incir, Trabzon hurması, nar ve avakado olduğu kaydedildi.