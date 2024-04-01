Maypa, teminata bağlandı! İşte mahkemeden detaylar...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“Özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma” suçlarından tutuklanan Serdinç Maypa bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özel Soruşturma Biriminde görevli Müfettiş Faysal Güden, Serdinç Maypa’nın özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ilk etapta Müteahhitler Birliği, Kıb-Tek, Kalkınma Bankası ve iki farklı sigorta şirketinin şikayeti üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kişisel verileri ihlal edilen 8 kişinin daha şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, 11 kişiden 8'inin zanlının 12 Mart'ta Müteahhitler Birliği'ne ait belgeleri ifşa ederken yurtdışına kaçacağını iddia ettiği kişilerden oluştuğunu belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan inceleme sonucu 2 bin 586 kişiyle zanlının chat görüşmesi yaptığını, ayrıca 28 bin 223 adet fotoğraf tespiti yapıldığını kaydetti. Polis, sosyal medyada zanlıya ilişkin çıkan videolar ile ilgili de ses örneği aldıklarını açıkladı. Polis, 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının ofis olarak kullandığı yer ile evinde bulunarak emare alınan 226 belgenin tek tek incelenerek sınıflandırıldığını, 24 adetinin farklı devlet kurumlarına ait özel yazışmalardan oluştuğunu belirtti. Polis, ele geçirilen belgeler arasında Müteahhitler Birliği'ne ait amblemli İngilizce bir belge bulunduğunu ancak bu belgenin sahte olabileceğini, Birlik ile yaptıkları görüşmede tüm yazışmalarını Türkçe yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, Maypa’nın evinde koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi gören ve içinde kişisel bilgilerin yer aldığı bin sayfalık defterle ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının da zanlından şikayetçi olacağını bildirdiğini kaydetti. Polis, covid ile ilgili belgelerin kim veya kimler tarafından zanlıya verildiğine dair Lefkoşa Devlet Hastanesinde araştırma yapıldığını, belgeleri veren suç ortakları ile ilgili yeni tutuklamalar yapılabileceğini kaydetti. Polis, zanlının cep telefonuyla ilgili dökümlerin henüz hazır olmadığını, dökümler ortaya çıktıktan sonra zanlının suç ortakları ile tanık olarak dinletilecek kişilerin yanı sıra 2 bin 586 kişiyle iletişim içinde olduğu da dikkate alındığında serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığının olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının 24’ü devlet daireleriyle ilgili ele geçirdiği birçok belgeye nasıl ulaştığının araştırıldığını belirterek, 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Maypa’nın Avukatı Ünver Bedevi, tutukluluk talebine itiraz etti. Bir senaryo üretilerek Maypa’nın tutuklandığını iddia eden Bedevi, müvekkilinin basın mensubu olduğunu, adam öldürmediğini, kamu yararı gereği gerçekleri ortaya çıkardığını savundu. Bedevi, müvekkilinin "sipariş ve talimatla" içerde tutulmaya devam etmek istendiğini iddia etti. Bedevi, kimsenin evrakların yalan veya gerçek olduğunu önemsemediğini, polisin de tek derdinin bu belgelerin nasıl ele geçirildiğini, yani "köstebeği" bulmak olduğunu söyledi.

Bedevi, zanlının covidle ilgili bilgileri ise karantina koşullarını ortaya koymak için elinde bulundurduğunu söyledi.

Bedevi, zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Savunmanın iddiaları üzerine polis, kimsenin başkalarının kişisel verilerini her ne sebep olursa olsun ele geçirmeye, tasarruf etmeye, ifşa etmeye hakkı olmadığını, polis teşkilatı içerisinde kişisel verileri alanların dahi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

Aktarılan olguların ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıyla ilgili mahkemeye sunulan yeni olguların; 2 bin 586 chat görüşmesi ve 28 bini aşkın fotoğrafın ayrıştırılmadığını, eğer varsa ne kadarının özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişiler verileri yaymayla alakalı olduğunun ortaya konulamadığını belirtti. Yargıç, mahkemeye sunulan olgularda bir suçun işlenmiş olabileceğinin görüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki edebileceğiyle ilgili yeterli olgu olmadığını ifade ederek, polisin ek süre talebini reddetti ve tutuksuz yargı kararı verdi.

Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Polis, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde Kalkınma Bankasının özel bir şirkete verdiği krediyle ilgili yönetim kurulu kararını sosyal medyadan paylaştığını belirtmişti.

Polis, zanlının 1 Ağustos 2022 tarihinde ve 21 Mart 2024 tarihleri arasında 12 farklı yayın yaparak, 2 sigorta şirketinin devletin resmi daireleriyle yaptığı yazışmaları tespit edilemeyen bir şekilde temin ederek, sosyal medyadan paylaştığını açıklamıştı. Polis, zanlının sigorta şirketlerinin ticari faaliyetlerine zarar verdiğini belirtmişti. Polis, zanlının 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında Kıb-Tek’in arıza raporunu paylaşarak, üzerindeki kişisel verileri ifşa ettiğini kaydetmişti. Polis, zanlının bir yayınında da bir şahsa ait mahkeme ithamını yayınladığını açıklamıştı. Polis, zanlının 12 Mart tarihinde özel bir firmanın işçi getirmek için Müteahhitler Birliğine yaptığı ve üzerinde şahıs bilgilerinin bulunduğu yazılı başvuruyu ifşa ettiğini belirtmişti.

Polis, zanlının 28 Mart tarihinde tutuklandığını, evinde ve yayın yapmak için kullandığı ofiste arama yapıldığını söylemişti. Polis, yapılan aramada 266 adet belge, kamera kaydını, bir laptop ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını açıklamıştı.

Polis, ilk şikayetin Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer tarafından yapıldığını daha sonra diğer kurum ve sigorta şirketlerinin yetkililerinin de şikayetçi olduğunu söylemişti. Maypa’nın evinde koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi gören ve içinde kişisel bilgilerin yer aldığı bin sayfalık ciltli bir defter bulunduğunu da belirten polis, insanların tüm kişisel bilgilerini ne şekilde temin ettiğine dair araştırma yapılacağını bildirmişti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etmişti. Mahkeme talep edilen süreyi onaylamıştı.