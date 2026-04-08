Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakan Ünal Üstel ve hükümetin, sendikaların önerileri diye ortaya attığı tasarının, sendikaların önerisi olmadığını söyledi. Maviş, “Bu öneriyi ne kabul ederiz ne de görüşürüz” dedi.

Maviş sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, haziran ayından itibaren geçerli olacak bir yasayı, ısrarla halkın sokakta olduğu, sendikaların dördüncü genel grev gününde geçireceğini açıklamasıyla kötü niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu ileri sürdü.



Maviş, “Hükümetin bugün tek yapması gereken şey, yasa tasarısını geri çekme ve istifa etmektir” dedi.