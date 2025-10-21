Maviş Bahçeli’nin açıklamalarına tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını, “açık bir saygısızlık ve müdahale” olarak nitelendirdi. Maviş, “Kıbrıslı Türklerin iradesi pazarlık konusu değildir. Teslim alınamaz, devredilemez” dedi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin sandıktan çıkan demokratik iradesini “geçersiz” ilan etmenin, bu halkın özgürlük mücadelesine, tarihine, onuruna ve varlığına hakaret olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkı bu adada beş asırdır varlığını sürdürmektedir. Bu halk, 1878’de İngiliz yönetimine devredilen adada dahi siyasal ve toplumsal özne olmaktan vazgeçmedi” dedi.

Bahçeli’nin “il yapma” hevesinin, “iki devletli çözüm” söylemiyle dahi çeliştiğini ve KKTC’nin varlığını fiilen inkar ettiğini kaydeden Maviş, “Kıbrıs Türk toplumu ne bir il, ne de bir arka bahçedir. Bu adanın üzerinde yaşayan toplumları yok sayıp, askeri ve stratejik bir üs olarak görmekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin verdiği demokratik mücadelenin, bağlılık ya da itaat çerçevesine indirgenemeyeceğini belirten Maviş, şöyle devam etti:

“Adadaki çözüm arayışlarını, iki toplumlu ve iki bölgeli federal çözüm vizyonunu baltalayamazsınız. Kıbrıs’ta çözüm, karşılıklı saygı ve siyasi eşitlikle mümkündür ilhak çağrılarıyla değil. Herkes, referandum niteliğindeki seçim sonuçlarına ve halkın çözüm iradesine saygı duymalıdır.”

Seçimden önce hükümette yer alan üç partinin, Ersin Tatar’a destek olmak için Meclis’i olağanüstü toplayarak, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisini” geçirdiğini hatırlatan Maviş, Bahçeli’nin açıklamaları karşısında üç partiye mensup vekillerin nerede olduğunu sordu.