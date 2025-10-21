Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının aynı zamanda erken seçim çağrısı olduğunu vurgulayarak, hükümetin meşruiyetinin kalmadığını savundu.



BES Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik eden Yalınkaya, Ersin Tatar döneminin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halkın sandıktaki iradesinin sadece Tatar’ı değil tüm hükümet partilerini bağladığını savunan Yalınkaya, halkın erken seçime işaret ettiğini ve derhal erken seçim kararı alınması gerektiğini belirtti.